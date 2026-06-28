El corredor francés Vincent Bouillard gana y pulveriza el récord de la Western States; Kilian Jornet abandona

Vincent Bouillard, que se dio a conocer con su victoria en el Ultra-Trail del Mont-Blanc (UTMB) en 2024, se convirtió en el primer corredor de trail francés en ganar la Western States 100, otra de las grandes pruebas de referencia del ultra-trail, al pulverizar el récord de la carrera el sábado en Auburn, California.

Bouillard, de 32 años, completó las 100 millas —161 kilómetros— y los 5.500 metros de desnivel positivo desde Olympic Valley hasta la pista de un instituto de Auburn en 13 horas, 46 minutos y 16 segundos, muy por debajo del récord de Jim Walmsley, que era de 14h09:28 desde 2019.

La jornada también estuvo marcada por el récord de la estadounidense Jennifer Lichter, vencedora en 15 horas, 28 minutos y 05 segundos, apenas por delante de la anterior plusmarca de referencia de Courtney Dauwalter, de 15h29:33 en 2023.

Bouillard se convierte en el primer francés que inscribe su nombre en el palmarés de la mítica carrera del Oeste americano, uno de los cuatro grandes Majors del ultra-trail junto al UTMB de Chamonix, la Diagonale des Fous en la isla de Reunión y la Hardrock 100 en Colorado.

Abandono de Kilian Jornet

Este atleta semiprofesional, que también trabaja como ingeniero de producción e innovación en su marca patrocinadora, Hoka, es apenas el cuarto hombre que gana tanto el UTMB como la Western States, después de leyendas de este deporte en plena expansión como Kilian Jornet, Jim Walmsley y Tom Evans.

Jornet, campeón de la Western en 2011, y Walmsley, cuatro veces vencedor, ambos en la salida de la carrera el sábado, abandonaron. El atleta catalán pasó Emigrant Pass segundo y Lyon Ridge cuarto, prácticamente empatado con los mejores en los primeros 25 kilómetros. Hasta que a partir del kilómetro 49 empezaron las molestias en la rodilla y decidió tomar la decisión de retirarse en el kilómetro 61.

Con una meteorología inusualmente benigna, lejos del calor que suele castigar a los corredores en los cañones, la carrera se disputó a un ritmo frenético.

Bouillard, que había abandonado en su primer intento el año pasado, pasó casi toda la prueba dentro del Top-5, pero vio cómo primero Walmsley y después el estadounidense Hans Troyer se escapaban, antes de asistir a su declive y posterior abandono.

Cardin, brillante cuarto

El italiano Francesco Puppi, en su primera carrera de 100 millas, tomó el mando cuando se habían completado dos tercios de la prueba, antes de que el francés, con un final supersónico, lo adelantara en torno al kilómetro 140 para terminar en solitario.

Puppi acabó segundo, a casi cinco minutos de Bouillard, y el estadounidense Ryan Montgomery fue tercero, a casi ocho minutos.

Otro francés, Thomas Cardin, campeón de Europa en 2024, logró la cuarta posición, a algo más de 21 minutos, en su debut en la distancia, también por debajo del anterior récord.

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Bouillard firmó un pequeño pedazo de historia en una carrera que le resulta especialmente cercana, ya que vivió cuatro años en Estados Unidos, dos de ellos en California, donde ganó sus primeros ultras en el anonimato en 2023. El norte del Golden State es su “segunda casa”, allí donde vive su familia política, como explicó a la AFP el año pasado.