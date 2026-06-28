Dos fogozanos de Bellingham lideran a Inglaterra sobre Panamá y pasa primera de grupo

Dos intervenciones de Jude Bellingham en cinco minutos dieron paz a Inglaterra. Panamá se le estaba atragantando como un trozo de bistec mal masticado, pero antes de llegar a la fase del pánico el jugador del Madrid metió la pierna a la salida de un córner y asistió a Harry Kane para bajar la resistencia y consolidar la primera plaza de grupo (2-0). La segunda se dilucidó en el Croacia-Ghana y se le quedó el cuadro europeo (2-1).

No hizo un partidazo Bellingham. Apareció y desapareció. Y reapareció en ese margen de cinco minutos, del 62 al 67, en que marcó un gol y regaló otro. Faena resuelta. Kane, con su gol, supera a Gary Lineker como máximo realizador de los ingleses en la historia de los mundiales.

Marcus Rashford, ante Panamá. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ocasiones fue creando Inglaterra, sin ser un torbellino. En algunas participó Marcus Rashford, que le arrebató la titularidad a Anthony Gordon. Y tiene pinta que volverá a pasar en los dieciseisavos. No definió de cara a portería, pero se le vio dinámico y fresco. Ya es más que lo ofrecido hasta ahora al nuevo y costoso fichaje del Barça. Jugó Rashford los 90 minutos.

El equipo de Thomas Tuchel avanza sin mostrar una imagen intimidante. Tira de sus estrellas y así avanza. El técnico alemán agitó la alineación, pero el brebaje sabe igual. Aún le falta sabor. Cumplió y con eso se conforma. Panamá, dirigido por Thomas Christensen, aquel exjugador hispano-danés que creció en el FC Barcelona, le hizo algunas cosquillas. No obstante, va escaso de puntería y por eso se queda fuera del Mundial sin ningún punto.

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En el otro partido del grupo, Croacia volvió a mostrarse competitiva en una cita mundialista, como viene siendo costumbre y le ganó el pulso a Ghana con una buena actuación de Luka Modric. Los croatas se adelantaron con un tanto de Petar Sucic, del Inter Milán. Empató el central Luckassen. Y Vlasic, mediapunta del Torino, sellaron el triunfo a menos de 10 minutos para el final. Ghana también se clasifica para las eliminatorias.