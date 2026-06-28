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MUNDIAL | INGLATERRA-PANAMÁ (2-0)

Dos fogozanos de Bellingham lideran a Inglaterra sobre Panamá y pasa primera de grupo

Croacia se queda la segunda plaza del Grupo L tras derrotar a Ghana (2-1), que se clasifica también para las eliminatorias

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Jude Bellingham #10 of England celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Jude Bellingham #10 of England celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MATTIA OZBOT / Getty Images via AFP

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Albert Guasch

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Dos intervenciones de Jude Bellingham en cinco minutos dieron paz a Inglaterra. Panamá se le estaba atragantando como un trozo de bistec mal masticado, pero antes de llegar a la fase del pánico el jugador del Madrid metió la pierna a la salida de un córner y asistió a Harry Kane para bajar la resistencia y consolidar la primera plaza de grupo (2-0). La segunda se dilucidó en el Croacia-Ghana y se le quedó el cuadro europeo (2-1).

No hizo un partidazo Bellingham. Apareció y desapareció. Y reapareció en ese margen de cinco minutos, del 62 al 67, en que marcó un gol y regaló otro. Faena resuelta. Kane, con su gol, supera a Gary Lineker como máximo realizador de los ingleses en la historia de los mundiales.

Marcus Rashford of England looks on during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, United States. AFP7 27/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Breton / AFP7 / Europa Press;sport;football;soccer;player;team;FIFA;World Cup;ZSPORT;ZSOCCER;Panama;England;Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026

Marcus Rashford, ante Panamá. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ocasiones fue creando Inglaterra, sin ser un torbellino. En algunas participó Marcus Rashford, que le arrebató la titularidad a Anthony Gordon. Y tiene pinta que volverá a pasar en los dieciseisavos. No definió de cara a portería, pero se le vio dinámico y fresco. Ya es más que lo ofrecido hasta ahora al nuevo y costoso fichaje del Barça. Jugó Rashford los 90 minutos.

El equipo de Thomas Tuchel avanza sin mostrar una imagen intimidante. Tira de sus estrellas y así avanza. El técnico alemán agitó la alineación, pero el brebaje sabe igual. Aún le falta sabor. Cumplió y con eso se conforma. Panamá, dirigido por Thomas Christensen, aquel exjugador hispano-danés que creció en el FC Barcelona, le hizo algunas cosquillas. No obstante, va escaso de puntería y por eso se queda fuera del Mundial sin ningún punto.

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En el otro partido del grupo, Croacia volvió a mostrarse competitiva en una cita mundialista, como viene siendo costumbre y le ganó el pulso a Ghana con una buena actuación de Luka Modric. Los croatas se adelantaron con un tanto de Petar Sucic, del Inter Milán. Empató el central Luckassen. Y Vlasic, mediapunta del Torino, sellaron el triunfo a menos de 10 minutos para el final. Ghana también se clasifica para las eliminatorias.

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