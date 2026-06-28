MUNDIAL | INGLATERRA-PANAMÁ (2-0)
Dos fogozanos de Bellingham lideran a Inglaterra sobre Panamá y pasa primera de grupo
Croacia se queda la segunda plaza del Grupo L tras derrotar a Ghana (2-1), que se clasifica también para las eliminatorias
Dos intervenciones de Jude Bellingham en cinco minutos dieron paz a Inglaterra. Panamá se le estaba atragantando como un trozo de bistec mal masticado, pero antes de llegar a la fase del pánico el jugador del Madrid metió la pierna a la salida de un córner y asistió a Harry Kane para bajar la resistencia y consolidar la primera plaza de grupo (2-0). La segunda se dilucidó en el Croacia-Ghana y se le quedó el cuadro europeo (2-1).
No hizo un partidazo Bellingham. Apareció y desapareció. Y reapareció en ese margen de cinco minutos, del 62 al 67, en que marcó un gol y regaló otro. Faena resuelta. Kane, con su gol, supera a Gary Lineker como máximo realizador de los ingleses en la historia de los mundiales.
Ocasiones fue creando Inglaterra, sin ser un torbellino. En algunas participó Marcus Rashford, que le arrebató la titularidad a Anthony Gordon. Y tiene pinta que volverá a pasar en los dieciseisavos. No definió de cara a portería, pero se le vio dinámico y fresco. Ya es más que lo ofrecido hasta ahora al nuevo y costoso fichaje del Barça. Jugó Rashford los 90 minutos.
El equipo de Thomas Tuchel avanza sin mostrar una imagen intimidante. Tira de sus estrellas y así avanza. El técnico alemán agitó la alineación, pero el brebaje sabe igual. Aún le falta sabor. Cumplió y con eso se conforma. Panamá, dirigido por Thomas Christensen, aquel exjugador hispano-danés que creció en el FC Barcelona, le hizo algunas cosquillas. No obstante, va escaso de puntería y por eso se queda fuera del Mundial sin ningún punto.
En el otro partido del grupo, Croacia volvió a mostrarse competitiva en una cita mundialista, como viene siendo costumbre y le ganó el pulso a Ghana con una buena actuación de Luka Modric. Los croatas se adelantaron con un tanto de Petar Sucic, del Inter Milán. Empató el central Luckassen. Y Vlasic, mediapunta del Torino, sellaron el triunfo a menos de 10 minutos para el final. Ghana también se clasifica para las eliminatorias.
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