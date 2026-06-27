"El Rey Puma' confirma que los mejores personajes habitan en los pliegues de las historias"

Hans Henningsen. Este nombre completamente desconocido de origen alemán fue el principio de todo. "Francisco Orsini me dio ese nombre y me puse a investigar. A priori no era alguien conocido, sin embargo, resulta que todo el mundo sabía quién era Hans. Así arrancó este documental", apunta Arturo Lezcano, creador y productor ejecutivo de 'El Rey Puma', documental producido por Mediareport, de Prensa Ibérica, y la cadena pública Televisión Canaria, con la colaboración de Ailalelo Producións, que se ha estrenado este martes en la plataforma 'Movistar +'.

De Tenerife a Buenos Aires pasando por Río de Janeiro

"En la mayoría de los documentales se hace camino al andar, incluso más en el montaje que en la investigación porque al final reúnes muchas más horas de grabación, testimonios y brutos de las que hacen falta. En el montaje es donde se redimensiona la historia y por eso siempre he pensado que la gente de montaje también son guionistas. Lo atractivo es ir tirando del hilo y descubriendo lo que aparece detrás. Henningsen había nacido en Tenerife y de allí se fue a Río de Janeiro y luego a Buenos Aires. En el primer viaje a Sudamérica ya salieron historias increíbles y testimonios que confirmaron lo que siempre he sospechado: los grandes personajes se esconden en los pliegues de la historia. Y en el fútbol no iba a ser diferente", afirma Lezcano. Este periodista y escritor, que ya trabajó en la elaboración de documentales como 'Fernando Torres' o 'Futbolistas por el mundo', sostiene que "el deporte es una unidad narrativa universal completamente ganadora. Hay antagonistas, un vencedor y muchas aristas con las que el espectador puede empatizar. Ofrece algo genuino e inagotable".

El gallego comenzó a escribir la historia en febrero y "en junio ya estábamos grabando. Articulamos varios equipos mientras trabajábamos paralelamente en diferentes estadios del documental. Saltamos a Río y luego la historia nos llevó a Buenos Aires, donde apareciendo más afluentes de la historia. Hans pasa del periodismo en Tenerife al marketing en Brasil. Entró en Adidas, pero de ahí saltó a Puma. En el Mundial del 70 conoció en Guanajuato a Menotti y en el 78 consiguió un hito porque de los 11 jugadores titulares argentinos que saltaron al césped de Monumental en la final nueve llevaban Puma. Y súmale el fichaje ese año de Maradona. De hecho, tuvimos acceso al primer contrato de Maradona con Puma. Un documento que si para un periodista es importante, para un documental multiplica su valor por diez. Hans pagaba cada mes a Maradona y con eso vivía la familia de Diego, pagaban la casa, la luz...".

Cartel del documental El Rey Puma / ERP

Pelé, Di Stéfano, Maradona, Cruyff...

Lezcano pone en valor la figura "de un desconocido que desayunaba con Di Stefano, comía con Maradona, merendaba con Cruyff y cenaba con Pelé. Fue el tipo que cambió las reglas del marketing en el fútbol con aquella secuencia en los cuartos de final del 70 cuando Pelé detiene el inicio de partido ante Perú para agacharse y atarse los cordones de sus botas Puma que vio todo el mundo por televisión. El mejor anuncio de la historia del fútbol ¡y gratis gracias al talento de Henningsen! En su agenda encontramos a George Best, el teléfono en A Coruña de Luis Suárez, Havelange, Kissinger... Movió el fútbol de los 70 justo cuando comenzaba a modernizarse". Incluso Puma y Adidas accedieron "abrirse lo justo y nos permitieron hablar con algunos empleados en Alemania".

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El documental está dirigido por Fernando Ureña y Jorge Arroyo, "dos directores que son maestros en el arte del documental deportivo". Arturo recuerda que "a Menotti, con lo que era, se le saltaban las lágrimas recordando a 'mi hermano Hans'. Y lo mismo pasó con Francescoli, Zico, Gerson, el negro Enrique, los Tarantini… Todos recordaban mil anécdotas de Hans". "Ahora que se habla de las pausas de hidratación, es buen momento para reivindicar cómo cambió el fútbol Henningsen. A veces hay personajes transversales que viven en la sombra. Me fascina todo lo que ocurre entre bambalinas porque ahí está el eje sobre el que gira el mundo", concluye el socio de Ailalelo Producións junto a Nacho Carretero. Para concluir, el coruñés marca una línea roja sobre la injerencia de los deportistas en estos documentales: "La fuente no puede ser parte interesada. Yo no participaría en una biografía de un político o un escritor dictado por él. El perfil parte de esa base, de enseñar sus vergüenzas".