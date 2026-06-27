MUNDIAL 2026
Scaloni desvela a un periodista de 91 años que Messi será suplente contra Jordania
Argentina, con la primera plaza asegurada, se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde en dieciseisavos
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Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó este viernes que Leo Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.
"Leo va a ir al banco". Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su decimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino.
"Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", desveló. Argentina tiene asegurada la primera plaza y ya sabe que en dieciseisavos se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde.
Oportunidades a todos
El técnico, que ya desveló tras el encuentro contra Austria, que daría opción de jugar a los jugadores con menos minutos, elogió la actitud de los reservas. "Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos".
"Los chicos que jueguen, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria y en este proceso, gran parte del mérito es suyo. Cuando no juegan, son los primeros en entrenar. Cuando puedo darles minutos se lo doy, porque se lo merecen. La idea es que el equipo juegue de la misma manera, aunque cambien los nombres", afirmó.
"Esta camiseta implica salir a jugar e intentar ganar todos los partidos. La manera de preparar los partidos es siempre la misma", destacó.
Además, a punto de cumplir 100 partidos al frente de la albiceleste, Scaloni aseguró: "Lo que me interesa es que en todo este recorrido la gente se sintiese identificada con el equipo, con eso estaría bien. Cien partidos, nunca lo pensé, son un montón. Es un muy lindo momento", agregó.
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