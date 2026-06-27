El FC Barcelona abre una campaña de captación de fondos y aporta 100.000 euros para afectados del terremoto de Venezuela

El FC Barcelona, a través de la Fundació, ha abierto una campaña de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria existente tras el terremoto de esta semana en Venezuela y ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros.

La citada cantidad se destinará a reforzar la acción de las organizaciones humanitarias con las que colabora habitualmente sobre el terreno, después de poner en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a millones de personas en Venezuela.

Estos recursos, según la entidad azulgrana, se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundació Barça mantiene una relación de colaboración habitual y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas.

"La situación humanitaria en Venezuela continúa afectando a millones de personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes, que requieren una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Ante esta realidad, la Fundació FC Barcelona hace un llamamiento a la solidaridad de socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa solidaria", asegura el club catalán en un comunicado.

Redondeo solidario

Los fondos recaudados se canalizarán a través de organizaciones humanitarias "de reconocida trayectoria, capacidad operativa y presencia sobre el terreno", con lo que se garantizará que las aportaciones "lleguen a las personas que más lo necesitan".

Además, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad azulgrana, a partir del 1 de julio el FC Barcelona incorporará un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta de las instalaciones del club.

Así, las personas que realicen alguna compra podrán efectuar una aportación voluntaria mediante el redondeo del importe. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a apoyar las acciones humanitarias impulsadas por las entidades beneficiarias de la campaña de emergencia para Venezuela.

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El club catalán ha publicado un listado de organizaciones recomendadas para realizas donaciones: ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); UNICEF, Save the Children, Cruz Roja y Oxfam Intermón.