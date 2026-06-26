Guía del Tour de Francia 2026 en Barcelona: fechas, conciertos y actividades gratis del Grand Départ

El espíritu del Tour de Francia ya se siente por las calles de Barcelona. A pesar de que las bicicletas todavía no invadirán las calles, desde esta semana ya hay infinidad de actividades preparadas desde el consistorio, la Diputación de Barcelona y la propia organización del Tour de Francia para amenizar la espera.

El Ayuntamiento ha impulsado un completo programa con más de 70 propuestas gratuitas en los diez distritos para hacer partícipes a los vecinos y vecinas de la llegada del Tour de Francia. Desde este viernes 26 de junio y hasta el 5 de julio, el evento llenará las calles de grandes conciertos, exhibiciones culturales, actividades familiares, exposiciones y rutas gastronómicas. Estas son algunas de las más destacadas:

Presentación oficial de los 23 equipos

La presentación de los equipos que competirán en este gran evento del ciclismo internacional tendrá lugar el próximo 2 de julio con un desfile que irá desde el Recinte Modernista de Sant Pau, pasará por la Avinguda Gaudí y terminará en la Sagrada Família. Este será probablemente el acto ciudadano más fotogénico y noticioso de la previa. Abierto al público, con los equipos desfilando desde Sant Pau hasta la Sagrada Família combinará deporte, patrimonio y una imagen muy potente de ciudad.

Fan Park del Grand Départ

El Ayuntamiento ha habilitado un espacio en la ciudad donde seguir la actualidad del tour con toda la emoción. En un recinto situado en el Passeig Lluís Companys, han habilitado pantallas gigantes para seguir etapas, actividades de patrocinadores, pruebas de conocimiento del Tour, circuitos infantiles, talleres de seguridad vial y reparación, BMX, DJ y presencia de la mascota Maxoo. El horario oficial en Barcelona será el 2 de julio de 14.00 a 20.00, el 3 y 4 de 10.00 a 20.00, y el 5 de 10.00 a 18.00.

Exhibición con drones en Tarragona

El próximo martes 30 de junio, de 21 a 22.15h un total de 300 drones participarán en una exhibición, estrenada hace dos años, que da el pistoletazo de salida a las cuatro noches del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Tarragona. Este año, el espectáculo aéreo, pensado especialmente para personas con sensibilidad acústica, también está dedicado al paso del Tour de Francia por la ciudad y se podrá observar desde la Punta del Miracle.

Contrarreloj por equipos inaugural

El próximo 4 de julio tendrá lugar el gran momento deportivo del Grand Départ con la contrarreloj por equipos. La salida estará situada en la zona de la playa, en el Fòrum, y de ahí discurrirá por 19kms urbanos, pasando por la Sagrada Família, y finalmente terminará con un exigente circuito en Montjuïc, ante el Estadi Olímpic Lluís Companys. Además, el Tour subraya que será una contrarreloj por equipos con tiempos individuales para la general, un formato especialmente atractivo para ver estrategia desde el primer día.

Llegada de la segunda etapa a Montjuïc

El próxio 5 de julio, tendrá lugar la primera etapa de carretera. Para público ciclista, puede ser incluso más espectacular que la contrarreloj, pues la etapa partirá de Tarragona y se endurecerá en el tramo final con tres vueltas al circuito urbano de Montjuïc, llegando al castillo. Es el final más “de carrera” y con más opciones de ver ataques entre favoritos.

La caravana del Tour

La caravana publicitaria del Tour de Francia 2026 también será uno de los espectáculos más esperados del del Grand Départ Barcelona 2026, porque convertirá la ciudad y los municipios de Catalunya por los que discurrirá la competición en el centro mundial del ciclismo durante los primeros días de julio. Antes del paso de los ciclistas, la tradicional caravana recorrerá los trazados de las etapas ofreciendo animación, música, vehículos tematizados y obsequios para el público. Se trata de uno de los elementos más populares y esperados del Tour de Francia, capaz de atraer a miles de aficionados a lo largo del recorrido.

Festa del Tour: conciertos y fiesta ciudadana

Del 26 de junio al 5 de julio, varios espacios, con focos en Plaça de la Catedral y Plaça Margarida Xirgu acogerán actuaciones musicales variadas con motivo del Tour. La programación oficial la plantea como una gran fiesta popular en los barrios. Entre los conciertos destacados figuran Ladilla Rusa y Sexenni el 26 de junio en la Plaça de la Catedral; Doctor Prats y 31 FAM el 27; y Sidonie y Suu el 28, también en la Catedral, además de Joan Garriga, DJ Trapella, Boom Boom Fighters y Mercabanda en la Plaça Margarida Xirgu.

“Le Tour on Tour” y actividades de calle en los distritos

Del 27 de junio al 2 de julio, los diez distritos de la ciudad cubrirán con espectáculos la llegada del tour. Una carroza-espectáculo itinerante creada para la ocasión recorrerá los diez distritos con música y teatro de calle. La Festa del Tour incluye además 18 intervenciones culturales, participación de compañías de artes escénicas y danza, y acciones en mercados, ejes comerciales y equipamientos familiares.

Exposición “Barcelona i el Tour, un bon tàndem”

Paralelamente, hasta el 5 de julio el Museu Olímpic acogerá una exposición fotográfica que pondrá el contexto histórico del tour. La exposición repasa la relación entre Barcelona y el Tour con fotografías, documentos y materiales, desde las ediciones de 1957, 1965 y 2009 hasta el Grand Départ de 2026, con Montjuïc como hilo conductor.

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Gastronomía del Tour: Pa del Tour y Truita del Tour

Desde el 26 de junio, los diversos mercados y panaderías de Barcelona ofrecerán productos específicos del tour de Francia. El Pa del Tour, impulsado por el Gremi de Flequers, mezcla tradición catalana y francesa y estará en panaderías de la ciudad; los 40 mercados municipales celebran también el Grand Départ con la Truita del Tour, degustaciones, decoración temática y actividades de barrio.