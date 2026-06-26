MUNDIAL 2026
Raphinha, descartado por Brasil para los dieciseisavos de final contra Japón
Raphinha se someterá a un "tratamiento intensivo" para intentar salvar el Mundial
Raphinha habla por primera vez después de su lesión: "Sigo firme"
Raphinha, quien se recupera de una lesión muscular, está descartado para el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Japón, que se disputará el lunes en Houston.
El atacante del FC Barcelona continúa con las sesiones de fisioterapia tras sufrir una lesión en la región posterior del muslo derecho el pasado 19 de junio durante el partido contra Haití de la fase de grupos.
El exjugador del Leeds United ni siquiera ha empezado a trabajar en el gimnasio la zona afectada, por lo que no llegará a tiempo para el cruce con el combinado nipón, indicaron las citadas fuentes.
Fuentes del entorno del delantero ya habían adelantadoque la previsión es que Raphinha vuelva a estar disponible solo en unos eventuales octavos de final.
El futbolista de Porto Alegre ha sufrido varios percances físicos este año, incluso en la misma zona en la que está lesionado actualmente.
Rayan, la joven perla del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria de la 'Seleção', fue el sustituto en la goleada a Escocia (0-3), en la tercera y última jornada del Grupo C.
Formado en el Vasco da Gama, Rayan cuajó una buena actuación en Miami y apunta a titular también contra Japón, mientras se recupera Raphinha.
El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en dieciseisavos de final en Houston.
El último enfrentamiento con el equipo asiático fue de amargo recuerdo para los brasileños, ya que dejaron escapar un 0-2 a favor y terminaron perdiendo 3-2 en un amistoso disputado en octubre del año pasado en Tokio.
No obstante, la 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos de esta Copa del Mundo y está con la moral alta, después de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0).
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