El seleccionador de Costa de Marfil llama "racista" a Schweinsteiger: "Es lamentable, me decepcionó"

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, criticó duramente al exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger por sus polémicos y "lamentables" comentarios sobre el estilo de juego de las selecciones africanas, y lo llamó "racista".

"Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó. No me queda más remedio que aceptarlo", respondió Faé al ser preguntado sobre las declaraciones del excentrocampista tras la victoria por 0-2 sobre Curazao este jueves.

Con esta victoria, Costa de Marfil avanzó a los dieciseisavos como segunda de grupo, por detrás de Alemania, primera del Grupo E. Y Schweinsteiger, campeón del mundo de 2014 y ahora comentarista en la cadena pública ARD, describió el fútbol de 'Los Elefantes' como "un poco africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje, y quizás también un poco menos condicionado por la táctica". "Tenemos que estar preparados para que sea impredecible", dijo.

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Desde entonces, el exfutbolista ha sido criticado por utilizar estereotipos racistas con sus comentarios. "No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente. Schweinsteiger es una estrella mundial que tal vez haya caído en el olvido y quizás necesite un poco de atención", señaló Faé.