Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMuertos VenezuelaAP7Terremoto JapónBarcelonaEstación de SantsPlan anticorrupciónOla de calorZapateroTorre PachecoAmazon Prime DayMáximo HuertaJorge Javier Vázquez
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

El seleccionador de Costa de Marfil llama "racista" a Schweinsteiger: "Es lamentable, me decepcionó"

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, en el Mundial 2026.

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, en el Mundial 2026. / Tom Weller/dpa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, criticó duramente al exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger por sus polémicos y "lamentables" comentarios sobre el estilo de juego de las selecciones africanas, y lo llamó "racista".

"Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó. No me queda más remedio que aceptarlo", respondió Faé al ser preguntado sobre las declaraciones del excentrocampista tras la victoria por 0-2 sobre Curazao este jueves.

Con esta victoria, Costa de Marfil avanzó a los dieciseisavos como segunda de grupo, por detrás de Alemania, primera del Grupo E. Y Schweinsteiger, campeón del mundo de 2014 y ahora comentarista en la cadena pública ARD, describió el fútbol de 'Los Elefantes' como "un poco africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje, y quizás también un poco menos condicionado por la táctica". "Tenemos que estar preparados para que sea impredecible", dijo.

Noticias relacionadas

Desde entonces, el exfutbolista ha sido criticado por utilizar estereotipos racistas con sus comentarios. "No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente. Schweinsteiger es una estrella mundial que tal vez haya caído en el olvido y quizás necesite un poco de atención", señaló Faé.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya
  2. Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
  3. Indignación por el gesto de Bellingham en el Mundial
  4. Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
  5. Julián Álvarez: lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible
  6. Fuertes quejas de socios del Barça por ignorarse la fidelidad en los nuevos pases de temporada al Camp Nou
  7. Portugal ya no quiere que Cristiano Ronaldo sea el líder de su selección
  8. Honda sondeó a Marc Márquez en Valencia 2025 para recuperarlo

El seleccionador de Costa de Marfil llama "racista" a Schweinsteiger: "Es lamentable, me decepcionó"

El seleccionador de Costa de Marfil llama "racista" a Schweinsteiger: "Es lamentable, me decepcionó"

Cuatro escaladores españoles buscarán el triunfo en el The North Face Climb Festival de Londres

Cuatro escaladores españoles buscarán el triunfo en el The North Face Climb Festival de Londres

Barcelona prepara una madrugada de fútbol y fiesta para apoyar a España en el partido contra Uruguay: todos los detalles

Barcelona prepara una madrugada de fútbol y fiesta para apoyar a España en el partido contra Uruguay: todos los detalles

Cristiano Ronaldo (41 años): “Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado. Son proteínas, vitaminas y grasas saludables sin calorías extras”

Cristiano Ronaldo (41 años): “Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado. Son proteínas, vitaminas y grasas saludables sin calorías extras”

Fuertes quejas de socios del Barça por ignorarse la fidelidad en los nuevos pases de temporada al Camp Nou

Fuertes quejas de socios del Barça por ignorarse la fidelidad en los nuevos pases de temporada al Camp Nou

«Eventos urbanos como GRAVITEO son esenciales para acercar la escalada»

«Eventos urbanos como GRAVITEO son esenciales para acercar la escalada»

Mourinho quiere que España, Inglaterra, Francia, Brasil, Uruguay, Bélgica, Alemania y Marruecos sean eliminadas ¡ya!

Mourinho quiere que España, Inglaterra, Francia, Brasil, Uruguay, Bélgica, Alemania y Marruecos sean eliminadas ¡ya!

Turquía se despide del Mundial con una victoria ante Estados Unidos en un partido de película

Turquía se despide del Mundial con una victoria ante Estados Unidos en un partido de película