Mourinho quiere que España, Inglaterra, Francia, Brasil, Uruguay, Bélgica, Alemania y Marruecos sean eliminadas ¡ya!

José Mourinho ha empezado la fase de blanqueó de su nombre, trayectoria y ‘tarannà’ a marchas forzadas. Aún no ha sido presentado (oficialmente) como nuevo entrenador del Real Madrid, en sustitución de su amigo, alumno y devoto Álvaro Arbeloa, pero no para de apañárselas para que la afición blanca y, supongo, que también su vestuario, sepa lo que piensa.

Por ejemplo, sigue apareciendo en las redes, entrevistado por todo tipo de profesionales de la nube, nada mñas lejos del más puro periodismo deportivo por si acaso, para lanzar sus mensajes preferidos. Por ejemplo, acaba de desmentir que piense prescindir (es decir, despedir) a ninguna de sus estrellas. “Las quiero todas conmigo”.

Y también ha dicho algo que, sin duda, encantará a la afición merengue y, muy especialmente, a los ‘florentinistas’ y es que desea, cuanto antes, es decir ¡ya!, en cuanto acabe la primera fase (interminable y, casi, insufrible) del Mundial, que todos sus internacionales sean eliminados de la Copa del Mundo para que se vayan de vacaciones y así poder tenerlos, pronto, fresquitos, en pretemporada.

La suerte que tiene España, es decir, ‘La Roja’, es que no hay un solo futbolista blanco en ella. No lo había, no. Ahora sí lo hay, está Cucurella, es decir, que ‘Mou’, así, de pronto, de rebote, casi sin darse cuenta, también desea que pierda, que sea eliminada, España cuanto antes, cosa muy complicada, por no decir que imposible.

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador si es elegido presidente / CAPTURA VÍDEO EFE

“Sí, sí, quiero que las selecciones de todos los futbolistas del Real Madrid sean eliminadas cuanto antes, es decir, ya mismo”. Y eso significa, que el simpático y dicharachero nuevo/viejo entrenador blanco quiere la muerte (futbolística) de Inglaterra (Bellingham), Francia (Mbappé y Tchouaméni), Brasil (Vincius Júnior), Uruguay (Valverde), Bélgica (Courtois), Alemania (Rudiger), Marruecos (Brahim) y, sí, España, por ‘Cucu’. De momento, ya tiene uno de vacaciones, Güler, pues Turquía es la primera que se irá de vacaciones en nada, esta misma semana.

Medallas para 'Mou'

Son muchos los que piensan, digo yo, no sé, que Mourinho se podría haber ahorrado esas palabras. Y, repito, no lo digo por España, pues España no ha querido un solo futbolista del Real Madrid, entre otras razones porque o no los tiene o no son lo suficientemente buenos como para vestir la camiseta de España. Lo digo por el resto del mundo. Lo digo por el otro medio mundo.

No es bonito, aunque muchos creerán que suena muy honrado, no, honrado, no, es una tontería haberlo dicho, pedir públicamente que unas selecciones, las que sean, en este caso hasta ocho, sean eliminadas por puro egoísmo, interés personal, porque sería lo mejor ¿para quién?, para el Real Madrid. Y ya se sabe que aquí lo que hay que perseguir, por tierra, mar y aire, incluso por TV (Real Madrid TV) es el beneficio del Real Madrid, por descontado.

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Lo malo, repito, es que millones de seguidores del Real Madrid compartirán la lamentable y vergonzosa tesis de su nuevo ‘míster’, aunque muchos disimulen, en la intimidad, que van con España…y con el fenómeno Lamine Yamal. ¡Mentira! y Mourinho es el mejor ejemplo, lo han ido a buscar a ciegas y han pagado 15 millones de euros por alguien que no quiere que España sea campeona del mundo, de nuevo. Las estrellas se las pone Mourinho.