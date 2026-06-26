Italia, indignada: Ducati se queda sin pilotos italianos

Italia está que trina. Italia está indignada. Los periodistas italianos, una parte muy importante de la sala de prensa de cualquier gran premio, han puesto el grito en el cielo. Otra cosa es que se atrevan a escribirlo, a contarlo, a relatarlo: Ducati ha cometido la osadía de despedir al italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP con la firma de Borgo Panigale, para sustiruirlo por otro español, el murciano Pedro Acosta (KTM), que aún no ha ganado ningún gran premio desde que debutó en la máxima categoría, hace ya más de dos años.

“Me entristece, porque en Ducati han habido muchos pilotos italianos”, ha comentado, por ejemplo, el italiano Andrea Iannone, ahora en Superbike. “'Gigi' (Dall’Igna, máximo responsable del equipo rojo) mira el rendimiento y el resultado en pista. Es obvio que es un placer pensar en pilotos como yo y Andrea Dovizioso hasta llegar a ‘Pecco’. Pero las cosas cambian. Me entristece que Pecco ya no esté en Ducati, pero así es la vida”. “Eso sí, ahora tendremos dos italianos en Aprilia (Marco Bezzecchi y ‘Pecco’ Bagnaia), lo que es una gran alegría”, señaló ‘The Maniac’.

"Ducati, en 2024, fichó a Márquez y abandonó una línea de proyecto para ir hacia otra. En ese momento cambiaron las cosas. Muchos italianos estábamos allí, y la estrategia cambió" Enea Bastianini — Piloto de KTM

"En Ducati han gestionado las cosas de forma particular, porque, si no queda ningún italiano será que alguna cosa no ha funcionado. Pero no me toca a mí juzgarlo eso", soltó ayer Enea Bastianini, piloto del equipo Tech3, satélite de KTM. La ‘Bestia’ considera que todo cambió cuando Marc Márquez fichó por Ducati. "Ducati, en 2024, abandonó una línea de proyecto para ir hacia otra. En ese momento cambiaron las cosas. Muchos italianos estábamos allí, y la estrategia cambió".

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Bagnaia, al anunciar, bueno, lo anunció Ducati antes que él, que, al finalizar la temporada, abandonará el equipo de Borgo Panigale y fichará por Aprilia, ha dejado un recadito a los dirigentes italianos. “En Ducati, han cambiado los valores y he decidido comprometerme con quienes los tiene más similares a los míos”.