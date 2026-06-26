El Manchester City acuerda pagar 134 millones por Elliot Anderson, el segundo fichaje más alto de la historia de la Premier

El Manchester City ha llegado a un principio de acuerdo con el Nottingham Forest por el traspaso de Elliot Anderson, centrocampista titular de la selección de Inglaterra en el Mundial. La operación, pendiente de la revisión médica a realizar hoy en Nueva York, alcanzará los 116 millones de libras, es decir, 134,5 millones de euros. Se convertirá en el segundo traspaso más caro de la historia de la Premier. Solo le supera el de Alexander Isaak, de 144 millones, pagado por el Liverpool al Newcastle.

El City aún no ha oficializado a su nuevo técnico, Enzo Maresca, que sigue arrastrando problemas burocráticos con su antiguo club, el Chelsea. Pero esto parece no ser un obstáculo para que el entrenador italiano empiece a dar forma al City post-Pep Guardiola.

El fichaje de Elliot Anderson pone en duda la continuidad de Rodri en los 'Sky Blues', pues ambos ocupan una posición similar en el centro del campo. Es cierto que existe la posibilidad de jugar con doble pivote, pero de no ser así la titularidad en el mediocentro defensivo estaría en disputa.

Anderson superará los 120 millones que el Arsenal pagó por Declan Rice, con quien forma pareja en la medular del combinado inglés. La selección de Thomas Tuchel todavía debe jugar el tercer partido de la fase de grupos ante Panamá, esencial para optar a la primera plaza del grupo. Lo hará este sábado con la obligación de ganar para no ver en peligro su clasificación como primero de grupo para la fase de eliminatorias. Ghana y Croacia amenazan su liderato.

El traspaso llega tras dos negativas del Nottingham Forest antes del Mundial. La oferta más alta alcanzó los 122 millones de euros. El propietario del equipo inglés, Evangelos Marinakis pedía 150 millones de euros a los 'cityzens'. Quería superar la cifra pagada por Isaak. Finalmente, el principio de acuerdo se cierra por 134,5 millones. En 2024, el Nottingham Forest pagó 40,5 millones de euros al Newcastle por el fichaje del mediocentro inglés para aliviar sus problemas de 'fair play' financiero.

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