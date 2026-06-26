MERCADO DE FICHAJES
El Manchester City acuerda pagar 134 millones por Elliot Anderson, el segundo fichaje más alto de la historia de la Premier
El centrocampista de la selección inglesa supera el precio del traspaso de Declan Rice y solo queda por debajo de Alexander Isaak
Rodri no cierra la puerta al Real Madrid: "Forma parte del fútbol. Ya se verá después del Mundial"
Max Pérez
El Manchester City ha llegado a un principio de acuerdo con el Nottingham Forest por el traspaso de Elliot Anderson, centrocampista titular de la selección de Inglaterra en el Mundial. La operación, pendiente de la revisión médica a realizar hoy en Nueva York, alcanzará los 116 millones de libras, es decir, 134,5 millones de euros. Se convertirá en el segundo traspaso más caro de la historia de la Premier. Solo le supera el de Alexander Isaak, de 144 millones, pagado por el Liverpool al Newcastle.
El City aún no ha oficializado a su nuevo técnico, Enzo Maresca, que sigue arrastrando problemas burocráticos con su antiguo club, el Chelsea. Pero esto parece no ser un obstáculo para que el entrenador italiano empiece a dar forma al City post-Pep Guardiola.
El fichaje de Elliot Anderson pone en duda la continuidad de Rodri en los 'Sky Blues', pues ambos ocupan una posición similar en el centro del campo. Es cierto que existe la posibilidad de jugar con doble pivote, pero de no ser así la titularidad en el mediocentro defensivo estaría en disputa.
Anderson superará los 120 millones que el Arsenal pagó por Declan Rice, con quien forma pareja en la medular del combinado inglés. La selección de Thomas Tuchel todavía debe jugar el tercer partido de la fase de grupos ante Panamá, esencial para optar a la primera plaza del grupo. Lo hará este sábado con la obligación de ganar para no ver en peligro su clasificación como primero de grupo para la fase de eliminatorias. Ghana y Croacia amenazan su liderato.
El traspaso llega tras dos negativas del Nottingham Forest antes del Mundial. La oferta más alta alcanzó los 122 millones de euros. El propietario del equipo inglés, Evangelos Marinakis pedía 150 millones de euros a los 'cityzens'. Quería superar la cifra pagada por Isaak. Finalmente, el principio de acuerdo se cierra por 134,5 millones. En 2024, el Nottingham Forest pagó 40,5 millones de euros al Newcastle por el fichaje del mediocentro inglés para aliviar sus problemas de 'fair play' financiero.
Los futbolistas ingleses más caros
- Alexander Isaak: del Newcastle al Liverpool por 144 millones
- Elliot Anderson: del Nottingham Forest al Manchester City por 134,5 millones
- Declan Rice: del West Ham al Arsenal por 120 millones
- Jack Grealish: del Aston Villa al Manchester City por 117 millones
- Jude Bellingham: del Borussia Dortmund al Real Madrid por 103 millones
- Harry Kane: del Tottenham al Bayern Múnich por 100 millones
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Indignación por el gesto de Bellingham en el Mundial
- Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
- Julián Álvarez: lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible
- Fuertes quejas de socios del Barça por ignorarse la fidelidad en los nuevos pases de temporada al Camp Nou
- Portugal ya no quiere que Cristiano Ronaldo sea el líder de su selección
- Honda sondeó a Marc Márquez en Valencia 2025 para recuperarlo