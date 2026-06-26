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Fútbol
El Mundial, en directo: España - Uruguay
Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo
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Pablo Constantino
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España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.
Siga aquí la narración del partido en directo.
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