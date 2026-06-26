Cuatro escaladores españoles buscarán el triunfo en el The North Face Climb Festival de Londres

La escalada española contará con cuatro representantes en la final del The North Face Climb Festival 2026, que se celebrará los próximos 17 y 18 de julio en el Royal Victoria Docks de Londres. Cedric Milles, Cecilia Zaniboni, Aitor Martínez y Alba Martínez consiguieron su clasificación tras imponerse en las pruebas disputadas este mes en los centros Sharma Climbing de Gavà y Madrid.

Cedric Milles, barcelonés de 23 años, y Cecilia Zaniboni, escaladora nacida en Ferrara y afincada entre Turín y Barcelona, fueron los vencedores de la prueba celebrada en Gavà. En Madrid, los mejores fueron Aitor Martínez, natural de Alcalá de Henares, y Alba Martínez, de Móstoles, con solo 19 años.

El festival, que cambia este año de escenario tras el éxito de la edición anterior, combinará competición y actividades abiertas al público durante todo el fin de semana. Además de la prueba de Deep Water Solo, el programa incluirá exhibiciones, talleres con escaladores de referencia y propuestas dirigidas a acercar este deporte a aficionados de todos los niveles. Las clasificatorias organizadas en España, en colaboración con Sharma Climbing, formaron parte de un circuito europeo que también pasó por Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

La expansión de la escalada en España

En países como España, Francia, Alemania, Reino Unido o los Países Bajos, la apertura de grandes centros de escalada ha multiplicado el número de practicantes. Estos espacios ofrecen horarios amplios, accesibilidad, formación para principiantes y un entorno social que ha contribuido a derribar la percepción de que la escalada era un deporte complejo o exclusivo.

Especialmente relevante ha sido el auge del bloque o bouldering, modalidad que permite escalar paredes de baja altura sin necesidad de cuerdas. Su carácter dinámico, la rapidez para comenzar a practicarlo y la menor inversión en equipamiento han favorecido su expansión entre jóvenes urbanos. Además, la popularización de la escalada ha atraído perfiles muy diversos. Corredores, ciclistas, practicantes de fitness o deportes de equipo han encontrado en la escalada una disciplina capaz de combinar fuerza, resistencia, coordinación y estrategia.

Escalada en GRAVITEO

Paralelamente, en Barcelona, el fin de semana del 17 al 19 de julio, tendrá lugar un gran evento deportivo de escalada y otros deportes urbanos: GRAVITEO. El festival que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya reunirá ocho competiciones oficiales, entre ellas citas internacionales de referencia como el Campeonato de Europa de Boulder y una prueba de la World Climbing Europe Series de escalada de velocidad. En total, la organización prevé la presencia de más de 700 deportistas y 15 equipos nacionales, que convivirán durante el fin de semana con aficionados, familias y público general en un escenario de grandes eventos deportivos y culturales más allá del motor. GRAVITEO nace con esa ambición: reunir competición, entretenimiento y participación popular en un mismo espacio, acercar los deportes urbanos a nuevos públicos y convertir Montmeló, durante tres días, en un escaparate internacional de talento, música y cultura deportiva.

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La celebración de GRAVITEO coincide con un momento de crecimiento para la escalada, que continúa ampliando su presencia tanto en el ámbito competitivo como entre el público aficionado. En este contexto, la celebración de pruebas internacionales en Barcelona contribuirá a reunir a algunos de los principales especialistas de la disciplina y a reforzar la presencia de la escalada dentro de un festival dedicado a los deportes urbanos.