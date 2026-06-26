Croacia se la juega ante Ghana para que Modric pueda prolongar su leyenda mundialista

La Croacia de Luka Modric se la juega el sábado en Filadelfia ante Ghana (23.00h) para garantizar su pase a dieciseisavos y prolongar la carrera de su estelar capitán en los Mundiales en el que se presupone como un duelo tenso e igualado que determinará el ranking final del Grupo L.

Con Inglaterra midiéndose como clara favorita en Nueva York ante una Panamá ya eliminada, el encuentro que disputan 'Ajedrezados' y 'Estrellas negras' a la misma hora en el Lincoln Financial Field se considera clave para determinar el segundo y tercer puesto.

Un empate garantizaría al menos la segunda posición para los de Queiroz, mientras que dejaría a los croatas con cuatro puntos y expuestos a lo que hagan otros terceros.

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana. / DAN MULLAN / Getty Images via AFP

Es de esperar pues que los de Zlatko Dalic salgan decididos a llevarse los tres puntos y se encomienden a la batuta de Modric, que a sus 40 años jugará su encuentro 201 tras unirse esta misma semana al panteón de los pocos futbolistas (Messi, Cristiano y Al-Mutawa) que han superado los dos centenares de partidos jugados con su país.

Optimismo croata

El ánimo croata llega además al alza ya que, pese a deshilvanarse en la segunda parte en el debut ante Inglaterra, los balcánicos lograron imponerse por la mínima el lunes a una Panamá más aguerrida de lo esperado.

Ghana, que aterrizaba en el Mundial sin el relumbrón de las dos selecciones europeas del Grupo L y con la polémica de Thomas Partey, también hizo lo propio con los panameños en la primera jornada; tras apretar los dientes en un encuentro muy disputado hizo valer un solitario tanto de Caleb Yirenki en el descuento.

Ante Budimir celebra el 1-0 de Croacia frente a Panamá. / EFE

Ante los ingleses fueron además una roca que se le atragantó al plantel de Thomas Tuchel, que venía espoleado por el 4-2 a Croacia de la primera jornada.

El sábado pesará de nuevo en su contra la controversia en torno a Partey, al que Canadá vetó la entrada para disputar el debut ante Panamá, aparentemente por el hecho de que el centrocampista del Villarreal encara en Reino Unido un juicio por presuntamente violar y cometer abusos sexuales sobre varias mujeres.

Paradójicamente, si Ghana logra un empate o una victoria ante Croacia terminará en el segundo puesto del grupo, lo que la emplaza a jugar contra el ganador del K en la ciudad canadiense de Toronto, a donde se presume que Partey nuevamente no podría viajar.

En última instancia, todo pasa por que los hombres entrenados por Carlos Queiroz logren gestionar la posición ventajosa que ostentan frente a una Croacia que saltará al verde con mayores ansias.

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Por su parte, a los 'Ajedrezados' les toca confiar una vez más en el genio aparentemente inagotable de Modric para pasar de ronda y así poder seguir agrandando la leyenda de su capitán.