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Cristiano Ronaldo (41 años): “Cada día desayuno huevos con aguacate y café, y para el almuerzo verduras, pollo y pescado. Son proteínas, vitaminas y grasas saludables sin calorías extras”
El delantero de la selección portuguesa mantiene una constancia en su dieta
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Cristiano Ronaldo ha empezado su sexto Mundial. El astro portugués buscará conquistar el título que todavía tiene pendiente con su selección. Ronaldo llega en plenitud de condiciones, aunque no ha terminado de convencer en su primer encuentro ante la República Democrática del Congo.
Estos días se ha hablado de boicot a Cristiano, por no recibir apenas balones. A sus 41 años, llegaba en buena forma a la Copa del Mundo. Ganó su primer título con el Al-Nassr, tras marcar 28 tantos en 30 partidos. Ha sido terminar una cosa y empezar otra, con el inicio de la Copa del Mundo. Prácticamente no ha tenido días libres para marcharse de vacaciones, aunque cuando lo hace, Cristiano se marcha a la Costa del Sol, a Marbella.
El secreto detrás de una carrera de élite
A lo largo de su trayectoria, el jugador portugués ha tenido una gran disciplina. Su rendimiento le permitió mantenerse entre los mejores del mundo durante décadas, compitiendo al máximo nivel incluso cuando muchos deportistas ya han dejado la actividad profesional. Recordemos que tiene 41 años y sigue manteniendo un físico formidable.
Uno de los pilares de su éxito ha sido la importancia que le da a la alimentación. Cristiano ha adaptado su dieta según las necesidades de cada etapa de su carrera, buscando siempre mejorar su rendimiento, conservar masa muscular y mantener bajos niveles de grasa corporal.
Entre los alimentos que suelen formar parte de su rutina aparecen productos frescos como el pescado, el pollo, los huevos, las verduras y el aguacate. Estos alimentos le aportan proteínas, vitaminas y grasas saludables que ayudan a mantener la energía necesaria para los entrenamientos y los partidos.
El desayuno, clave en su dieta
En el desayuno, el futbolista suele apostar por opciones sencillas pero nutritivas. Los huevos son una fuente importante de proteínas, mientras que el aguacate aporta grasas saludables que favorecen la saciedad y el equilibrio energético durante el día. También suele acompañar esta comida con café.
Durante el resto del día, su alimentación mantiene una línea similar: comidas basadas en proteínas de calidad, vegetales y productos que facilitan la recuperación muscular. Su objetivo es evitar excesos y elegir alimentos que ayuden a su cuerpo a responder al esfuerzo físico.
Además de cuidar lo que consume, Ronaldo también ha reducido algunos productos de su dieta. Con el paso de los años ha dejado de lado ciertos alimentos que considera menos adecuados para su rendimiento, priorizando una alimentación más limpia y enfocada en la actividad deportiva.
Fuente: Sport
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