Mikel Oyarzabal y su carrera universitaria: "Sé que es importante en la vida tener una segunda opción de futuro al margen del fútbol. Nunca sabes qué puede pasar"

Mikel Oyarzabal, hoy convertido en una de las grandes figuras de la Real Sociedad y capitán del equipo que levantó la Copa del Rey esta temporada, continúa consolidándose como un referente absoluto del club en el que ha desarrollado toda su carrera.

Su trayectoria deportiva, asociada de forma inseparable a la Real, se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes que ven en él un modelo de constancia y humildad. Su figura es ya parte de la historia viva del club, un símbolo que encarna los valores del equipo txuriurdin y que sigue creciendo temporada tras temporada.

Un futbolista que nunca dejó de estudiar

Antes de ser un referente de Primera División y de la selección española en este Mundial, Oyarzabal ya tenía claro que su futuro debía construirse también fuera del césped.

Mientras daba sus primeros pasos con el equipo, decidió continuar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto. Lo hizo con una determinación poco habitual en el fútbol profesional, llegando incluso a vivir en un piso de estudiantes junto a tres amigos de toda la vida que cursaban la misma carrera.

Aquella etapa, según él mismo ha contado, fue "muy positiva", no solo por el apoyo académico que recibía, sino por mantener una vida cotidiana que le ayudaba a conservar los pies en el suelo. Su experiencia demuestra cómo la formación académica puede convivir con la élite deportiva cuando existe disciplina y organización.

Tal como explicaba el campeón de europa en su etapa estudiantil: "Me organizo bien. Entrenamos por las mañanas y por la tarde meto horas con los libros. Muchas veces no apetece, pero sé que es importante en la vida tener una segunda opción de futuro al margen del fútbol. Nunca sabes qué puede pasar"

Constancia, responsabilidad y un ejemplo para los jóvenes

Con el paso de los años, Oyarzabal se ha convertido en un referente para muchos chavales que ven en él un modelo de esfuerzo y coherencia. Él mismo reconoce que siente esa admiración como "una responsabilidad", aunque la asume con naturalidad y orgullo.

Su vida personal también ha influido en su madurez: la paternidad le ha cambiado la perspectiva, convirtiéndose en su principal motivación y en el centro de sus preocupaciones fuera del campo. Su pareja, doctora en Pamplona, es otro de los pilares fundamentales en su vida, alguien que le ayuda a relativizar y a mantener la serenidad en un entorno tan exigente como el futbol profesional. Esta faceta humana conecta con la idea de equilibrio personal que él mismo reivindica.

Un título universitario ganado con el mismo esfuerzo que sus minutos en el campo

A los 22 años, y mientras acumulaba miles de minutos entre la Real Sociedad y la selección, Oyarzabal logró licenciarse en Empresariales en solo cuatro años, el mismo tiempo que llevaba como profesional.

Lo hizo aprobando todos los cursos sin dejar asignaturas pendientes, incluso en temporadas con una carga de partidos especialmente alta.

Su capacidad para organizarse, estudiar por las tardes tras los entrenamientos y mantener el ritmo de sus compañeros de clase desmonta el tópico de que un futbolista no tiene tiempo para formarse. Su caso es un ejemplo de cómo la gestión del tiempo puede convertirse en una herramienta decisiva para alcanzar metas paralelas.

Más allá del fútbol

Oyarzabal siempre ha defendido la gran importancia que tiene tener una segunda opción profesional. Los conocimientos adquiridos en su grado le servirán para comprender mejor los aspectos contractuales de su carrera y para prepararse para la vida después del fútbol.

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Su historia demuestra que la formación no solo complementa la carrera deportiva, sino que también aporta estabilidad, perspectiva y herramientas para afrontar el futuro postdeportivo, un tema cada vez más relevante en el deporte de élite.