"Messi y yo, tengo que tatuarme esa imagen para toda la vida"

Venga, va, como periodista argentino, como periodista que has dedicado buena parte de tu vida a seguir los pasos, no solo de la selección de Argentina, tu país, sino también babeando con todo el fútbol que ha generado y arrastrado Lionel Messi a lo largo de más de 20 años, sí, sí, más de 20 años ¿cuál es tu deseo más íntimo? “Mi deseo más íntimo, algo que sería impensable por lo maravilloso que sería, es que, nada más marcar otro de sus goles históricos, yo fuese el primero, ¡el primero!, con quien Leo celebrase ese gol, chocando sus manos con las mías, al estar yo, justamente detrás de esa portería, siendo el primer argentino en celebrar el gol”.

Pues dicho y hecho. Este dialogo imaginario, el sueño del periodista argentino Joaquín Bruno, que cubre el Mundial de EEUU, Canadá y México para el canal TyCSports (Torneos y Competiciones) junto a Gastón Edul y Mariano Antico, se cumplió en el minuto 94 del Argentina-Austria, cuando la ‘Pulga’ marcó su segundo gol, el 18º en una Copa del Mundo (ya supera por dos al alemán Miroslav Klose) y su primera reacción fue salir corriendo, con los brazos abiertos, pegadito a los carteles publicitarios y encontrarse, al segundo, a Bruno, que, tras la valla, estaba tanto o más eufórico que él. Y ahí fue donde se produjo el choque de manos. “No fui periodista, no, fui argentino, lo tengo muy claro”, le dijo, posteriormente, al diario ‘Clarin’ y también lo dejó dicho en un video que subió a redes.

“Es uno de los días más felices de mi vida, periodísticamente y laboral, claro. Obviamente, es el momento más extraordinario que me tocó vivir, en el mejor lugar de todos, una Copa del Mundo y viendo un partido de la selección argentina y siendo bendecido por las manos del mejor jugador de todos los tiempos. O por lo menos el que mis ojos vieron dentro de una cancha", empezó su relato.

Álvarez y Molina celebran uno de los goles de Messi con la 'Pulga'. / JUAN MABROMATA / AFP

Bruno explica que la primera reacción que tuvo después de celebrar el histórico gol de Messi fue cuando algún fotógrafo, cercano a él, le pasó imágenes del saludo, fotos que inmortalizaron el momento .Pocos instantes después, tratándose, por descontado, no solo del Mundial de las redes, sino de un argentino apasionado por la albiceleste, reconoció que “estaba temblando, me quedé medio ido, estoy aún medio ido, no me lo puedo creer".

"Cuando Leo se levanta después de definir, ahí yo, dejando el periodismo de lado y viviéndolo como un hincha más, despojado de todo, celebro como un loco el tanto de nuestro capitán”, continuó explicando Bruno. “Lo veo venir, veo que me mira, nos miramos, le veo que se venía hacia mi, no me lo puedo creer. Y los dos atinamos al unísono a chocarnos las palmas de las manos", agregó, contando también que su hijo, de apenas cuatro años, fruto de su relación con la también periodista Cecilia Franco, es fanático de la "Pulga".

"Deje de ser periodista y fui un hincha más argentino. Ya le he dicho a Ceci, mi esposa, que se gaste el dinero que haga falta pero que quiero un montón de fotos grandes de esa imagen para que la vea toda la familia, toda". Joaquín Bruno — Periodista de TyCSports TV de Argentina.

"Todavía no sé bien qué voy a hacer con todo ese material, seguramente haga varios cuadros para poner por todos lados y que los vea mi hijo, mi mamá, mi papá... obviamente mi mujer, Ceci, se va a encarga que es la que siempre se ocupa de eso. Le dije a Ceci que se gaste lo que haga falta”,

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Y, por descontado, Bruno le está dando vueltas a algo que no se quita de la cabeza: tatuarse esa imagen, pintarla, dibujarla, grabarla no solo en su mente, en su cabeza, en su cerebro, sino también, también, en su piel, para que le acompañe toda su vida: “No tengo ningún tatuaje, pero creo que este puede ser el primero. Sí, voy a tatuarme esa imagen única, soñada”.