Martina Terré, la mejor portera del mundo, ficha por el Sabadell

El Astralpool Sabadell ha anunciado este jueves el fichaje de la portera española y campeona olímpica Martina Terré, una incorporación de primer nivel que supone la guinda al renovado proyecto del conjunto vallesano de cara a la próxima temporada.

Terré llega procedente del Sant Andreu, club en el que militó durante las últimas siete campañas y con el que conquistó la Liga de Campeones en 2025.

La guardameta catalana abandonó la entidad barcelonesa después de que la nueva junta directiva decidiera no dar continuidad al proyecto de waterpolo femenino en los mismos términos, una reestructuración que también provocó la salida del técnico Javi Aznar y de buena parte de la plantilla.

Posición estratégica

Con su incorporación, el conjunto vallesano se asegura los servicios de la portera titular de la selección española, un refuerzo de máximo nivel para una posición estratégica y una apuesta decidida para recuperar protagonismo tras una temporada discreta.

Y es que este curso, el Sabadell cayó en las semifinales de la Liga, perdió la final de la Copa de la Reina y se quedó fuera de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones por primera vez en cinco años.

Terré se suma a las llegadas de Nona Pérez, elegida mejor jugadora de Europa en 2025, y Paula Camus, en una operación que refuerza el trasvase de talento desde la piscina Pere Serrat a la de Can Llong.

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El ambicioso proyecto del Sabadell también contará la próxima campaña con la estadounidense Ryann Neushul, distinguida como mejor jugadora universitaria de Estados Unidos en 2025, y con el regreso de la neerlandesa Maartje Keuning, una waterpolista de amplia trayectoria internacional que ya sabe lo que es conquistar la Liga de Campeones y que también ha sido campeona de Europa y del mundo con su selección.