Mario Malavé, propietario del Badalona Women y cofundador de Mercury 13: "Exigir autosuficiencia al fútbol femenino hoy no es una decisión inteligente"

El crecimiento del fútbol femenino no solo se ve en el césped. Más allá de los que sucede en el campo, la profesionalización que se está consolidando en diferentes ámbitos genera nuevas oportunidades. Eso es lo que vio Mario Malavé, confundador y CEO de Mercury 13, uno de los multiclub más importantes del fútbol femenino, cuando esta temporada incorporó a su estructura el Badalona Women.

¿Cómo está siendo el aterrizaje en Badalona?

En general, muy positivo. Nos hemos encontrado con una realidad que nos ilusiona aún más, sobre todo por el potencial que tiene y vemos en este club. Mercury 13 siempre ha tenido la misma estrategia: intentar crear un multiclub dedicado al fútbol femenino, sobre todo en Europa. Nunca hemos buscado unificar todos los clubes bajo una marca. No necesitamos ni buscamos que los equipos jueguen de la misma manera. Al revés, pasamos mucho tiempo entendiendo de cada club que añadimos al portafolio qué es lo que lo hace especial y qué es lo que lo hace único. Y cuando estábamos en el proceso de virar hacia la Liga F y hablar con muchos clubes, cuando descubrimos la oportunidad que había en Badalona vimos algo que no creemos que se pueda encontrar en otra parte de esta liga. Fue, en última instancia, lo que nos hizo decantarnos.

¿Cómo se toma la decisión de 'vamos a Liga F' y después 'vamos a Badalona'?

Nuestro viaje como Mercury 13 empezó en un mercado poco convencional. Creo que si mucha gente comenzara con un proyecto multiclub femenino, no empezaría en Italia. Y fue porque conseguimos un club muy único, que es el Como Women, y siempre estaremos muy orgullosos de que sea nuestra primera entidad en la familia. Luego, después de poco más de un año, nos fuimos a la liga de referencia en Europa, que es la liga inglesa, e hicimos un proceso de evaluar muchos clubes. Apenas cerramos ese acuerdo para adquirir una mayoría en el Bristol City Women, para nosotros fue muy obvio que la próxima competición de la cual queríamos formar parte era la Liga F.

¿Por qué?

Hay dos grandes vertientes de por qué nuestro interés en la Liga F. El primero es futbolístico. La riqueza futbolística de este país habla por sí sola y, sobre todo, la historia y el impacto que tiene en el fútbol femenino es tremendo. Es la cantera que está nutriendo al resto de ligas europeas de talento y, para nosotros, estratégicamente era muy importante estar aquí. Sin embargo, también comercialmente, desde el punto de vista de desarrollar la parte de negocio de un club de fútbol, estar en una ciudad como esta nos era muy atractivo. Y estar en un mercado como España también nos era muy atractivo. Apenas tuvimos los primeros dos clubes, España fuera el próximo mercado para nosotros.

Barcelona, 18/04/2026 Deportes. Retrato de Mario Malavé, CEO de Mercury 13 (Badalona Womens) en el estadio municipal de Badalona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Y empezó la búsqueda de un club. ¿Qué características debía tener?

Empieza un proceso de estudiar el mercado y segmentarlo en partes. No es secreto que para nosotros es muy importante la independencia, el no estar necesariamente atado a un sector masculino. Respetamos mucho que ese modelo de negocio quizás funcione para otros grupos, pero para nosotros, cuando lo ves con ese lente, es muy obvio cuáles eran los pocos clubes que destacaban. Y es todavía más pequeño el grupo que están en grandes ciudades como Barcelona o el área metropolitana de Barcelona. Y para hacer el círculo completo, Badalona nos ofrecía las cualidades más ricas de una comunidad pequeña, pero muy rica, que está dentro de un área metropolitana también muy atractiva. Entonces, cuando vimos esa combinación, para nosotros fue muy obvio, sin mencionar toda la parte futbolística, que ya habla por sí sola, que este era el equipo ideal para Mercury 13.

Cuando se formaliza la compra de Badalona, antes hubo mucho trabajo. ¿Cómo son esos meses?

Empieza siempre por el club. Tenemos un proceso de 'due diligence' muy estandarizado. Incluso antes de negociar, pasamos mucho tiempo entendiendo: ¿es este el club que queremos? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuál es su realidad financiera? ¿La realidad futbolística? ¿La realidad de la cantera, la academia, el filial? Como parte de ese proceso hay un pilar en el que nos enfocamos mucho, que es el mercado al que estamos entrando, que es una manera de decir la liga o el campeonato al que nos estamos uniendo. En ese ámbito fue muy importante la relación y los diálogos con la Liga F porque, cuando te unes a una competición, te estás uniendo a un colectivo que está compitiendo, pero trabajando para crecer en el mercado y en la visibilidad de la primera división de fútbol femenino en España. Nos ilusionó mucho. Hemos visto un equipo de gestión de liga que tiene muchas ambiciones, que tiene esa competitividad que buscamos, de ver que realmente quieren elevar el fútbol de este país a lo más alto.

Mario Malavé, CEO de Mercury 13 (Badalona Women), en el estadio municipal de Badalona. / MANU MITRU

Badalona había pasado por muchas etapas antes de ser Badalona. Cambio de estadio, algunos problemas económicos, impagos a futbolistas... ¿Cómo se llega a un club y qué es lo que buscáis?

Realmente no pasamos mucho tiempo ni energía, después de la compra, pensando en el pasado, sino más bien pasamos mucho tiempo pensando en el potencial futuro y en el trabajo que hay que hacer en el presente para que se materialice ese potencial que vemos. Somos conscientes de todo eso, pero para nosotros es un nuevo capítulo para el club. La palabra que todo el staff está cansado de escuchar de mí es «profesionalización». Pasamos mucho tiempo hablando de ello de que este club tiene una riqueza futbolística única. Lo que han logrado realmente con los pocos recursos que tenían, a nivel futbolístico, es admirable. Es digno de un caso de estudio cómo llevaron al equipo desde divisiones inferiores hasta no solo llegar a Primera División, sino ser competitivo en la máxima categoría con un presupuesto y una realidad mucho más difíciles que las de muchos otros clubes de Liga F. Ahora es una nueva realidad. Hay que pasar página y prepararse para un mundo que cada vez se profesionaliza más. Lo exige la competencia, lo exigen las jugadoras y lo exige el staff. Estamos empezando a hacer los cambios necesarios para adaptarnos a esa nueva realidad.

¿Por dónde se empieza cuando se compra un club?

No sé si hay una respuesta única. Creo que varía mucho. En este caso, creemos que la realidad futbolística tenía poco que agregar. No quiere decir que sea perfecta ni que no vayamos a cambiar cosas, pero la profesionalización, en este caso, empieza más por el área corporativa. La primera decisión que tomamos fue traer un CEO, Pedro Iriondo, al que se le da todo el poder y la hoja de ruta para marcar qué es lo que queremos hacer a nivel corporativo y estratégico. Hemos empezado a crecer. Ni siquiera hablo de reemplazos. Es simplemente agregar gente que antes no estaba: nuevas funciones, nuevas ideas y empezar a traer talento de otras áreas que quizás no son convencionales dentro del mundo tradicional del fútbol, pero que pensamos que son necesarias para desarrollar el potencial económico que tiene esta entidad.

¿Se refiere a la parte más comercial y de marketing?

Exactamente. El fútbol moderno requiere que los clubes de fútbol sean también una especie de empresas de medios. Tienes que estar produciendo contenido, produciendo historias y cautivando a tu audiencia más allá de los 90 minutos del partido. Eso se ha vuelto estándar en el mundo profesional. Y, de nuevo, este era un club que —y no es ningún tipo de crítica al pasado— siempre había estado enfocado en trabajar muy bien el área deportiva. Simplemente, en este nuevo capítulo tenemos que hacer un poco de catch up en el área corporativa, de medios y de gestión comercial. Lo estamos haciendo poco a poco y, de nuevo, estamos preparando la temporada que viene, pero también pensamos en cinco o diez años. No estamos enfocados únicamente en cambiarlo todo en tres meses. Será un proceso gradual.

Mario Malavé, CEO de Mercury 13 (Badalona Women). / MANU MITRU

Vosotros llegásteis y por primera vez el Badalona tuvo un patrocinador oficial, Fever, que sale en la camiseta. Entiendo que también forma parte de esta profesionalización, de dar recursos a la estructura y a las jugadoras.

Completamente. Eso te da una seña del tipo de mentalidad que tenemos como propietarios y como grupo de inversión. Lo primero que hicimos, sabiendo que el trabajo deportivo estaba muy bien hecho, fue preguntarnos: ¿cómo podemos agregar valor? Trayendo un patrocinador desde el día cero. Teníamos una gran alianza con Fever por haber trabajado con ellos en otros ámbitos. Fever vio el potencial inmediatamente. No es típico que entre un nuevo patrocinador cuando quedan nueve partidos de liga, pero en este caso realmente vieron el potencial, se unieron al proyecto y para nosotros fue muy bonito poder anunciarlo desde el primer partido.

¿Qué ha cambiado para las futbolistas desde que Mercury compró el Badalona?

La primera cosa, que puede sonar intangible y no es una excusa porque habrá cosas que cambiarán más en el día a día, es la estrategia. Y el mensaje que envía el hecho de que el Badalona sea ahora propiedad de un multiclub que tiene una visión a muy largo plazo de seguir creciendo. La palabra clave es crecimiento. Entonces creo, y espero, que para las jugadoras haya sido algo positivo e ilusionante saber que hay un grupo propietario detrás con ambición, que viene aquí a crecer, no a mantener el statu quo. No viene a recortar costes, sino a intentar crecer y llevar al club más alto. En cuanto al día a día, cuando entramos, buscamos mejorar cosas que necesitaban ser mejoradas inmediatamente. Hay cosas pequeñas que puedo mencionar que cambiaron para las jugadoras desde el día cero, pero también buscamos respetar el trabajo que viene hecho y que ya está ahí, dando cierta estabilidad en la transición. No somos el tipo de grupo propietario que entra y en una semana lo cambia todo. Pero creo que las jugadoras van a ver constantemente cambios y mejoras continuas.

Queremos que este sea un sitio competitivo donde las mejores jugadoras del mundo quieran venir a desarrollarse y mejorar como futbolistas

Ha habido temas durante esta campaña que han marcado más. Uno eran las necesidades pendientes de staff que tenía este equipo: no tener un médico, por ejemplo.

Son esas pequeñas cosas que, en el día a día de un club previo a una transformación, a veces se escapan. Este club siempre ha querido darle lo mejor a las futbolistas con los recursos que tenía. Tampoco podemos atribuirnos ese mérito porque la propia entidad rectificó muy rápidamente. Pero, más importante aún, de cara al futuro, la ambición es seguir añadiendo esos servicios y seguir ofreciendo a las jugadoras un ambiente hiperprofesional dentro de los recursos que tiene el Badalona. Queremos que este sea un sitio competitivo donde las mejores jugadoras del mundo quieran venir a desarrollarse y mejorar como futbolistas.

Y otro el campo y el césped natural que está tardando en llegar. ¿Cómo esperas que vayan los tiempos?

No me corresponde hablar en nombre de la municipalidad, pero lo que sí podemos decir es que el Ayuntamiento de Badalona ha sido realmente un socio estratégico para nosotros incluso antes de la entrada. Tuvimos conversaciones muy productivas con ellos y sabemos que son grandes creyentes en fomentar el deporte femenino. Incluso las obras del estadio nacen porque la ciudad de Badalona quiere tener un estadio que pueda adecuarse a las necesidades de Primera División. No te puedo hablar de plazos porque no los sé y sé que pueden variar por razones administrativas, pero cuando este estadio tenga las renovaciones y los trabajos prometidos va a ser uno de los mejores campos para el fútbol femenino en España.

La gente de Badalona no nos debe nada. Tenemos que demostrarle a la ciudad que, haciendo un buen trabajo dentro y fuera del campo, puede enamorarse del proyecto

Uno de los puntos importantes de la llegada de Mercury también es crear comunidad, crear sentimiento de pertenencia.

Esa es una parte fundamental de por qué elegimos el Badalona. Y lo digo con máxima humildad. Se lo repito siempre al equipo: tenemos que ganarnos ese derecho. Nosotros sabemos que venimos aquí con ningún tipo de historia. La gente de Badalona no nos debe nada. Tenemos que demostrarle a la ciudad que, haciendo un buen trabajo dentro y fuera del campo, pueden enamorarse del proyecto. Lo vemos como un reto que nos genera mucha ilusión. Somos muy conscientes de que tenemos un vecino histórico, pero no nos acompleja. Queremos hacer algo que se sienta distinto, que sea distinto, porque es distinto. Somos admiradores de la gestión que ha hecho históricamente el Barça en el fútbol femenino. Nos encanta jugar contra ellas. Pero nosotros somos Badalona y somos algo diferente. Seguiremos siendo algo diferente y siempre lo demostraremos con orgullo. Celebramos formar parte de una gran área metropolitana que tiene un equipo muy grande, pero nosotros tenemos una identidad muy única y sentimos que esta ciudad también quiere tener una identidad propia. Si hablas con la comunidad de Badalona, te dirán: «Suerte al Barça, pero nosotros somos Badalona». Y eso nos encanta.

Mario Malavé, CEO de Mercury 13 (Badalona Women), en el estadio municipal de Badalona. / MANU MITRU

Hablemos un poco de Mercury 13. Representáis un nuevo paradigma del fútbol femenino. ¿Que es exactamente un multiclub?

Cada multiclub en el fútbol tiene su propia receta o fórmula. Para nosotros significa tener valores compartidos. El hilo común es profesionalizar la gestión de cada equipo sin querer unificarlos necesariamente a nivel de marca. Reconocemos que lo que puede necesitar el Badalona Women en la Primera División española puede ser diferente de lo que necesite un equipo en Segunda División inglesa como el Bristol City Women. El denominador común siempre es la gestión profesional. Es poner a un CEO que entienda y marque la ruta de lo que queremos lograr, cómo maximizamos el valor tanto futbolístico como comercial de ese club y cómo se adapta eso al ámbito local. Y la expresión de esos objetivos puede verse muy diferente en una ciudad como Badalona, en una ciudad como Bristol o Como. Somos creyentes de un portafolio de marcas con valores en común, pero que retienen su identidad única. Eso es muy diferente a lo que ves en grupos como City Football Group o Red Bull, que buscan una mayor unificación de la gestión.

¿En qué se diferencia Mercury 13 de lo que hace Michele Kang con el Olympique de Lyon y otros grupos similares?

Desde fuera, porque obviamente no tengo la información interna para hablar con propiedad sobre otros grupos, creo que lo que nos diferencia es que buscamos un crecimiento más gradual pero sostenible. Y siempre lo buscamos desarrollando el área comercial. Eso no quiere decir que no nos importe el fútbol, pero vemos la victoria en el campo como el resultado del trabajo comercial que se hace dentro de los despachos. Si yo quisiera ganar mañana la Champions, quizás mi estrategia se parecería más a la de otros grupos. Pero nosotros tenemos otros objetivos, otros tiempos y otra capitalización. Buscamos un crecimiento gradual donde quizás no vamos a llegar a la cima en uno o dos años, pero nuestro objetivo es que cada año el club se desarrolle un poco más.

La pregunta del millón que todo el mundo quiere saber: económicamente, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se financia un proyecto así?

Nosotros siempre hemos levantado fondos de una serie de inversores, sobre todo institucionales. Está bien documentado que tenemos un socio estratégico muy importante, un fondo estadounidense llamado Avenue Capital, que invierte en deportes. Es un fondo muy grande que invierte tanto en fútbol como en otros deportes y que hizo una apuesta estratégica por Mercury 13 como vehículo de inversión para el fútbol femenino en Europa. La mayor parte de nuestro capital viene de esa relación con Avenue Capital. Y seguiremos creciendo. A medida que la empresa y los clubes sigan creciendo, siempre estaremos abiertos a incorporar nuevos socios a nuestro accionariado. Avenue no es el único socio que tenemos, pero sí es el más importante.

Buscamos un crecimiento gradual donde quizás no vamos a llegar a la cima en uno o dos años, pero nuestro objetivo es que cada año el club se desarrolle un poco más

De los tres clubes que tenéis actualmente, ¿hay alguno que sea autosuficiente?

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No. Ningún club es autosuficiente. Y te diría que son muy pocos los clubes autosuficientes en el fútbol en general. Más allá de eso, creo que exigir autosuficiencia al fútbol femenino hoy probablemente no sería una decisión inteligente porque significaría no invertir en crecimiento. A largo plazo sí creo que es saludable que el fútbol femenino aspire a ser autosuficiente. Ese debería ser el objetivo. Pero exigirlo ahora, cuando todavía hay tanto potencial por desarrollar y cuando muchas estructuras todavía están profesionalizándose, no sé si sería el mejor uso del capital. Lo decimos sin ningún problema: nuestros clubes no son autosuficientes, pero es así por diseño. Tenemos la convicción de que, con el crecimiento de la audiencia y del negocio, llegaremos a un punto de autosuficiencia. Queremos hacerlo de manera sostenible y nos gustaría que en un plazo aproximado de cinco a siete años pudiéramos empezar a acercarnos a ese escenario. Hacerlo hoy, en 2026, sería una visión demasiado cortoplacista.