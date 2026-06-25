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Estado de emergencia

Llamada de desesperación del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela: "No sé nada de mi familia"

Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

Lucas Trejo, durante un entrenamiento.

Lucas Trejo, durante un entrenamiento. / @lucastrejo_lt

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Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 producidos en Venezuela y que han obligado a que se decrete el estado de emergencia en el país están provocando situaciones desesperadas entre los familiares de las víctimas y de los aún desaparecidos, con los servicios de emergencias tratando de desarrollar sus labores de rescate entre las ruinas de los edificios caídos.

El futbolista argentino Lucas Trejo, defensa de 38 años que juega en el Marítimo La Guaira de la segunda división de Venezuela, hizo un llamamiento a través de las redes sociales. Trejo explicó que su familia está desaparecida.

Edificio derrumbado

"Pido ayuda, por favor. No sé nada de mi familia, por favor oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí", escribió.

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"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó", explicó Trejo, de 38 años, y con una larga trayectoria en el fútbol venezolano.

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