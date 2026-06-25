¿En julio, Julián?

La zona mixta por donde desfilaron los jugadores de la selección argentina se convirtió en un plató de celebraciones y peticiones. Celebramos el miércoles, los que le admiramos, los 39 años de un Messi reinventado, goleador y con un ejército entregado y entrenado a su medida. Veíamos a ese Leo ganador, que falla una vez y después da dos veces, a la par que mirábamos de reojo a los compañeros que interesan en el ‘mercato’. Al crack argentino, que este tema lo sitúa ya en sus márgenes y sólo le provoca el mal recuerdo de su salida del FC Barcelona, le llegó de primera mano el deseo de su compañero Julián Álvarez de poner una marcha más a su deseo de salir del Atlético de Madrid. Y fue esa zona mixta, apretada e impersonal, la que acogió la demanda del ‘pibe’.

Habló de ‘transferencia’, que por estos lares se asocia más a un tema meramente económico entre particulares que a otra cosa. Lo que para nuestros locales se traduce en un traspaso es lo que quiere provocar la llamada ‘araña’ más pronto que tarde. Sin poner nombre ni apellidos, cuando habló de ‘sueño’ todos pensamos en un Barça que le quiere, que le pidió un gesto, que lo obtuvo tras la victoria de Argentina con un doblete de Messi y al que ahora le toca preparar la oferta que, seguro, en una primera instancia será rechazada. Siguiendo el guion esperado, el club ‘colchonero’ se ha mostrado ofendidísimo e incluso amenaza con una denuncia a la FIFA que tiene menos recorrido que el que pueda hacer un palomo cojo.

El verano será largo y tortuoso, como el camino de la canción. Pero se ha despejado una duda deportiva, la de Álvarez, y se abre un melón económico. Lo del ‘antes de entrar, dejen salir’ se traduce en el espacio que deja el menos deseado. O el que asegura caja, por muy doloroso que sea. El equipo de Flick precisa un jugador como el argentino pero no a cualquier precio. Ni se debe ni se puede. En paralelo, el Barça sigue luciendo el vínculo con Messi felicitándole por su aniversario en sus redes sociales. Ojalá los años los hubiera sumado en el club de su vida y no alejado de él y visitando la que es su casa de noche y a escondidas. Días como estos nos desatan los recuerdos, por mucho que el presente nos demande atención.