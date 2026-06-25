Habla el jugador inglés que no dio la mano a Thomas Partey, acusado de violación: "Mi fe guía mis decisiones"

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana fue totalmente opacado por una acción previa al partido. Durante el saludo entre los jugadores de ambas selecciones, Djed Spence no sacó su mano ni del bolsillo en el momento de saludar a Thomas Partey.

El jugador ghanés está acusado de siete delitos por violación y será juzgado en 2027. Por ello, la Federación Inglesa permitió a los jugadores de su selección decidir si saludaban o no a su rival. De los 26 jugadores ingleses, solo Djed Spence no saludó a Thomas Partey en una acción que se volvería viral en las redes sociales. Durante el partido, Partey también recibió abucheos por parte de los aficionados.

Las declaraciones del jugador

Tras el revuelo, Spence salió a dar explicaciones: "mi fe guía mis decisiones, y sé lo que me enseña mi religión. Respeto a todo el mundo, pero también tengo que ser fiel a mis convicciones", detalló el defensa del Tottenham, que es el primer jugador musulmán de la historia en jugar con la selección inglesa.

El británico mandó disculpas a su afición, ya que recibió críticas por rechazar el saludo a Partey. También figuras como Rio Ferdinand y Patrice Evra cuestionaron su acción, especialmente el francés: "la gente está elogiando a Spence, pero yo creo que es un comportamiento de rata", criticó. Evra, habitualmente envuelto en polémicas, fue condenado a un año de prisión por abandono familiar y multado por insultos homófobos en una crítica dirigida al PSG.

Por su parte, Thomas Partey le restó importancia en una carta abierta. "Sé que muchos de ustedes han visto el ruido. El silencio de un jugador que eligió no estrecharme la mano. Lo sentí. Pero también sentí el respeto de tantos otros", concretó.

Hasta ocho cargos, siete por violación

En 2025, la Policía Metropolitana de Londres imputó al exjugador del Arsenal por cinco delitos por violación y un cargo de agresión sexual. Este febrero, se le han imputado por dos delitos más de violación. Ante todos ellos, el actual jugador del Villarreal se ha declarado inocente, el juicio se realizará en 2027.

Noticias relacionadas

Thomas Partey ya fue protagonista en la primera jornada del Mundial cuando Canadá le denegó el visado y no pudo disputar el partido contra Panamá. Una decisión del gobierno canadiense que no replicó el estadounidense, por lo que sí pudo disputar el segundo partido en Estados Unidos.