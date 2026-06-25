Fuertes quejas de socios del Barça por ignorarse la fidelidad en los nuevos pases de temporada al Camp Nou

El FC Barcelona ha puesto este jueves a la venta sin aviso previo los nuevos pases de temporada para todos los partidos del equipo de Hansi Flick en el Camp Nou del curso 2026-27. El período de compra ha empezado a las 12 del mediodía y enseguida ha generado protestas entre muchos socios a los que se les ha denegado el abono o no han podido elegir localidad.

El club ha optado por eliminar la vigencia a la política de dar prioridad a aquellos socios que acompañaron al equipo en Montjuïc y en el regreso inicial a un Camp Nou envuelto de grúas. Muchos de estos socios vieron la oportunidad de encontrar un atajo a años de espera para un asiento gracias a la fidelidad de los dos últimos cursos, cuando la demanda entre la masa social fue realmente baja. Eso parecía ser reconocido y premiado por la directiva de Joan Laporta. Hasta este año poselectoral.

"No nos han respetado a los socios que pringamos en Montjuïc", señala uno que ha contactado con EL PERIÓDICO. "Creo que por lógica, mientras no esté acabado todo el campo, debe premiarse la fidelidad de los últimos años y no echar a un menor de edad que es socio y en lista de espera y que tuvo pase en Montjuïc y el Camp Nou. Espero se rectifique esta decisión", explica otro socio a este diario.

Algunos de estos socios se han quejado directamente al club; otros han preferido acudir a las redes sociales. Un tercer socio lamenta la falta de aviso del club, por lo que aquellos que han estado atentos a la nota de anuncio de la venta han podido escoger la localidad preferida, independientemente de donde se sentaron la campaña anterior.

Precios abonos al Camp Nou / FC Barcelona

"Hay mucho malestar, tengo a muchos amigos que echan humo", señala este tercer abonado. "No avisan con tiempo, algo fundamental cuando es un sistema de primero que pide, primero que llega. No respetan el sitio ni de Montjuïc, ni del Camp Nou. Incluso aquellos que nunca fueron a Montjuïc, que se incorporaron después en Gol Norte, han pasado por delante. Hemos sido traicionados", manifiesta este socio de lateral, que ha visto como no podrá volver a esa zona porque se ha agotado enseguida.

El 65% del campo

Uno de los indignados señala que no se ha cumplido ni siquiera el aviso del club, de que "la prioridad sería del 100% para la totalidad de los abonados que adquirieron el pase de temporada 2025-26".

Desde las oficinas de la entidad se indica que a los socios abonados irá destinado el 65% de los asientos y que "a medida que se vayan abriendo nuevas localidad en la tercera gradería, este porcentaje irá incrementándose progresivamente. Tal y como se explica en la nota, la apertura será de forma gradual, dado que las obras aún continúan en varias zonas del Estadi".

En este sentido, señala el club, este modelo de pases de la próxima temporada "está concebido con una mirada puesta en el modelo final de funcionamiento con el aforo completo. En este escenario, los abonados serán los que dispondrán de asiento prioritario, tal y como había sido históricamente en el antiguo Spotify Camp Nou".

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Se da la circunstancia que la temporada 27-28 el FC Barcelona deberá regresar a Montjuïc durante un tiempo por determinar hasta completar la compleja colocación de la cubierta. El sistema, presumiblemente, deberá cambiar de nuevo.