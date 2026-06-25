Chris Evert se somete a una intervención quirúrgica tras la reaparición de su cáncer de ovario

La extenista estadounidense Chris Evert, ganadora de 18 títulos individuales de 'Grand Slam', ha revelado que se ha sometido a una intervención quirúrgica tras descubrir que su cáncer de ovario había reaparecido.

La tenista de 71 años ha decidido apartarse de sus compromisos profesionales, incluido Wimbledon, mientras se somete a tratamiento, entre el que se incluye la quimioterapia para tratar un cáncer que le diagnosticaron por primera vez en diciembre de 2021, tras someterse a una histerectomía preventiva al saber que corría riesgo de padecerlo.

"Siempre he creído en la importancia de ser abierta y sincera sobre mi trayectoria con la salud. El pasado fin de semana, tras someterme a una tomografía computarizada y a una PET, supe que mi cáncer de ovario había reaparecido", señaló Evert en su perfil oficial de 'Instagram'.

La americana ya dio "el primer paso" con esta intervención y ahora comenzará la quimioterapia "en las próximas semanas". "Por este motivo, no asistiré a Wimbledon este año y me apartaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para centrarme en mi salud", resaltó.

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"El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidida a seguir librando esta batalla. Estoy profundamente agradecida a mi equipo médico, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han mostrado su cariño y me han animado. Espero veros a todos muy pronto", sentenció Evert, cuya hermana menor, Jeanne, falleció a causa de la misma enfermedad en 2020.