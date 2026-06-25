Deportes
El Barça pone a la venta hoy sus pases de temporada para el Camp Nou
La entidad azulgrana abre hoy a las 12 horas el proceso de compra para los socios.
Este jueves, el Barça pone a la venta los nuevos pases de temporada para todos los partidos que juegue el equipo de Hansi Flick en el Camp Nou la próxima temporada. El período de compra del Pase de Temporada 2026/27 comenzará hoy, jueves 25 de junio, a las 12:00 horas y finalizará el 1 de julio a las 23:59 horas.
Con el objetivo de seguir priorizando la asistencia de los socios y socias a los partidos del primer equipo de fútbol masculino durante esta etapa de regreso progresivo al Spotify Camp Nou, el FC Barcelona mantendrá el sistema de Pase de Temporada, tal y como ya se hizo durante la temporada 2025/26, y permanecerá vigente hasta el final de la temporada 2026/27. Los nuevos pases de temporada para los partidos del primer equipo masculino solo podrán ser adquiridos por aquellos socios y socias abonados que fueran titulares de un pase durante la temporada 2025/2026.
Para todos los partidos del masculino en el Camp Nou
Como es habitual, el Pase de Temporada 2026/27 permitirá a los socios y socias asistir a los partidos oficiales del primer equipo de fútbol masculino —de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la UEFA Champions League— que se celebren en el Spotify Camp Nou. Tendrán derecho a adquirirlo aquellos socios y socias abonados que ya hubieran adquirido un pase durante la temporada 2025/26.
La elección de la zona y del tipo de pase se realizará de forma individual, mientras que la solicitud de entradas para cada partido podrá gestionarse de manera agrupada para un máximo de seis socios o socias. En caso de que la zona deseada no disponga de localidades disponibles, podrá seleccionarse alguna de las alternativas ofrecidas. Una vez concluido el proceso de asignación, cualquier cambio posterior de zona estará sujeto a la disponibilidad existente en cada momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya
- Indignación por el gesto de Bellingham en el Mundial
- Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
- Julián Álvarez: lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible
- Portugal ya no quiere que Cristiano Ronaldo sea el líder de su selección
- Honda sondeó a Marc Márquez en Valencia 2025 para recuperarlo
- “Aprilia creía que iba a ganar el título sin enfrentarse a Márquez”