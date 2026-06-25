El Barça pone a la venta hoy sus pases de temporada para el Camp Nou

Este jueves, el Barça pone a la venta los nuevos pases de temporada para todos los partidos que juegue el equipo de Hansi Flick en el Camp Nou la próxima temporada. El período de compra del Pase de Temporada 2026/27 comenzará hoy, jueves 25 de junio, a las 12:00 horas y finalizará el 1 de julio a las 23:59 horas.

Con el objetivo de seguir priorizando la asistencia de los socios y socias a los partidos del primer equipo de fútbol masculino durante esta etapa de regreso progresivo al Spotify Camp Nou, el FC Barcelona mantendrá el sistema de Pase de Temporada, tal y como ya se hizo durante la temporada 2025/26, y permanecerá vigente hasta el final de la temporada 2026/27. Los nuevos pases de temporada para los partidos del primer equipo masculino solo podrán ser adquiridos por aquellos socios y socias abonados que fueran titulares de un pase durante la temporada 2025/2026.

Para todos los partidos del masculino en el Camp Nou

Como es habitual, el Pase de Temporada 2026/27 permitirá a los socios y socias asistir a los partidos oficiales del primer equipo de fútbol masculino —de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la UEFA Champions League— que se celebren en el Spotify Camp Nou. Tendrán derecho a adquirirlo aquellos socios y socias abonados que ya hubieran adquirido un pase durante la temporada 2025/26.

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La elección de la zona y del tipo de pase se realizará de forma individual, mientras que la solicitud de entradas para cada partido podrá gestionarse de manera agrupada para un máximo de seis socios o socias. En caso de que la zona deseada no disponga de localidades disponibles, podrá seleccionarse alguna de las alternativas ofrecidas. Una vez concluido el proceso de asignación, cualquier cambio posterior de zona estará sujeto a la disponibilidad existente en cada momento.