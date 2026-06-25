El Barça gana la Liga de fútbol sala tras un gran duelo con El Pozo Murcia decidido en la prórroga

Un Barça con varias caras superó todos los obstáculos para ganar por 4-6 en la prórroga en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida y conquistar su octava liga y el primer gran título con Javi Rodríguez en el banquillo. En otra caótica actuación arbitral, Erick fue el faro azulgrana en su último partido en el equipo y Antonio respondió a tres autogoles con el robo y el gol que selló el título.

Los azulgranas salieron incluso mejor que el martes, con dos goles en los primeros 159 segundos en sendas asistencias de Pito. El brasileño regaló un gran pase al segundo palo a Erick para que el luso firmase el 0-1 a los 25 segundos y combinó con Touré al borde del 3' para que el galo confirmase su gran play-off con el 0-2. Entre ambos, el de Chapecó chutó al larguero.

El jugador de ElPozo Murcia Ricardo Mayor (i) juega un balón ante Touré, del Barcelona. / Marcial Guillén / EFE

ElPozo reaccionó con un centro-chut de Gadeia que casi remata a gol Marcel con el pecho y con una bola parada que acabó en autogol de Antonio en el 7' (1-2). Ahí llegó el momento más vergonzoso del partido, uno más, el enésimo. La lacra del fútbol sala vestida de amarillo. Edu tocó el balón con la mano fuera del área, los árbitros fueron al VIR y... Jueguen. Para expulsar a Pito en el primer partido no tuvieron dudas.

Igualdad

El partido entró en una fase dividida, con paradas de Edu y Dídac a disparos de Antonio y de Marcel. El Barça reaccionó con dos goles en 81 segundos. Pito se inventó un golazo con la zurda en el 1-3 y el brasileño João Victor robó la cartera a Ricardo para anotar el 1-4. Lástima que, tras la quinta falta azulgrana, otra bola parada acabó con el segundo gol en propia puerta de Antonio.

Ahí Touré arriesgó en un despeje de Edu y le pisó ligeramente el pie. Era falta. No un faltón, pero sí falta. ElPozo pidió el VIR por posible roja (la artimaña del fútbol sala) y la falta no se señaló. ¿Para qué quieren el videoarbitraje si van a verlo y se equivocan las dos veces? El caso es que los azulgranas aguantaron sin cometer la sexta falta y se fueron 2-4 arriba al descanso.

La falta de un sensacional Erick sobre Rafa Santos a los 32 segundos acabó en carcajada de los dos y la acumulativa sobre el luso y otra sobre Pito acabaron en el limbo. En ésas, Ligeiro rozó el 3-4 en un disparo desviado en una muestra de lo bien que había salido ElPozo. De hecho, Matheus estuvo a punto de cometer penalti sobre Dener... se libró por unas centésimas.

Touré celebra el segundo gol ante ElPozo Murcia. / Marcial Guillén / EFE

Josan González hizo entrar al meta Henrique para tener más bola, Adri Rivera rompió a João Victor y su chut lo terminó empujando a gol Antonio en el 3-4. Otra vez el jiennense. Ni que hubiese vudú. Fits y Ligeiro chutaron desviado. El Barça había desaparecido y Adri Rivera firmó el 4-4 al rematar un pase largo de Henrique que no desvió Touré al borde del 30'. Merecidísimo el empate.

Insultos

El Palacio coreó "¡Puta Barça!" e "¡Hijo de puta!" dirigido a Eric Martel por un golpe durísimo a Gadeia. Henrique había cambiado el partido y maravilló como portero a disparos de Antonio y Eric Martel. El Barça se había metido en un enorme lío y, además, los árbitros se tragaron la segunda amarilla a Gadeia por frenar a Touré. Al menos, era la quinta a 4:09 del final, pero no sucedió nada. Y a la prórroga.

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Una gran acción de Matheus permitió a Eric revolucionar la final con un golazo tras driblar a Henrique en el 42' en el 4-5. ElPozo lo intentaba con Ricardo como 'portero-jugador' y ahí emergió Antonio para demostrar su grandeza en una noche aciaga. El jiennense robó una bola en una discutida falta por cesión a Dídac y anotó el 4-6 decisivo que brindaba la octava Liga.