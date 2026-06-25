Alexia Putellas, "a salvo en Caracas" tras los terremotos en Venezuela

Alexia Putellas aterrizó en Caracas hace unos días con su fundación ELEVEN para hacer una acción conjunta con la Liga Monumental del país. Sin embargo, eso ahora ha quedado apartado después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que han sacudido la madrugada de este jueves (hora española) varias regiones de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La que fuera capitana del Barça ha emitido un escueto comunicado después de lo sucedido para confirmar que todos están bien.

"Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo, nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", escribió Alexia Putellas a través de un story de Instagram.

Noticias relacionadas

Mensaje en Instagram de Alexia Putellas / Instagram

"¡Una nueva leyenda llegó a Venezuela! Invitada especial de la Liga Monumental. La referente del fútbol femenino mundial Alexia Putellas junto a su fundación More Than Eleven están en el país y tienen un mensaje para los fanáticos de la Liga Monumental", decía la descripción del video donde la competición anunciaba la presencia de Alexia en el país. "Dentro de poco veréis que vamos a hacer algo increíble", añadía la futbolista de una acción que ahora queda en stand-by por lo acontecido en el país.