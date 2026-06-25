Alexia Putellas jugará en el London City Lionesses

La decisión está tomada. Alexia Putellas jugará la temporada que viene en el London City Lioneses, según ha adelantado Marca y ha confirmado EL PERIÓDICO. La que fuera capitana del Barça y jugadora azulgrana cerrará su etapa como culer este 30 de junio y, después, viajará a Londres para incorporarse a las filas del equipo londinense, propiedad de Michele Kang. La cercanía con su familia así como vivir la experiencia de la liga inglesa, la más competitiva del mundo, en año previo de Mundial ha sido factores clave para la decisión de Alexia Putellas. Aunque aun no es oficial, Alexia ya ha tomado la decisión sobre su fichaje.

Después de anunciar su salida, ella misma reconoció que aun no había tomado la decisión de cual seria su destino. Tenía ofertas sobre la mesa, eso está claro, pero quería darse unos días para asimilar el cambio y tomar la decisión acertada. Ahora, después de un periodo de reflexión y una pequeñas vacaciones, Alexia ya sabe cual será su futuro en los terrenos de juego. Se incorporará al London City Lioneses, posibilemente uno de los equipos con mejor proyecto del panorama europeo. La entidad, que forma parte de Kynisca Sports International que preside Michele Kang (que tiene en propiedad también al OL Lyonnes y al Washington Spirit) está mejorando cada temporada y, la pasada campaña, terminó sexto en la campaña pasada.

Alexia confirma lo que llevan años temiendo desde la liga española: el exodo a Inglaterra es real. La competición, mucho más profesionalizada, permite a los clubes crear proyectos muy atractivos como es el caso del London City. Alexia busca en Londres salir de su zona de comfort pero dentro de un proyecto competitivo que, además, está unicamente centrado en el fútbol femenino, ya que no depende ni comparte estructura con un equipo masculino. La alta exigencia ha sido un factor clave para la decisión, que la ha hecho decantarse con el equipo de Kang antes de por ofertas de Estados Unidos –estuvo negociando con el Boston hasta hace unas horas– o Mexico que tenía sobre la mesa.

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La cercania con su familia también ha pesado en la proceso de decisión. Siempre muy familiar, Alexia no quería alejarse demasiado de su entorno, que siempre la apoyado y acompañado en el camino. En el vestuario de Londres se reencontrara con amigas y excompañeras como Jana Fernández, Lucía Corrales o Mapi León, quien también fichará por el equipo londinense. Con quien no se encontrará, al menos la proxima ampaña, será con el Barça. Ya que el London City no ha conseguido clasificarse para Champions y, además, con la normativa actual, no podría hacerlo aunque lo hubiera conseguido dado que forma parte de la misma propiedad que el Olympique Lyonnais. Ambos son propiedad de Michele Kang.