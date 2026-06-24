Ronaldinho anuncia que vuelve al fútbol profesional con el Ravenna italiano

El astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, anunció este martes en Miami su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano, un proyecto que calificó de ambicioso y con el que aseguró estar ansioso por volver a pisar el césped.

"Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", dijo la leyenda internacional durante una presentación en el sur de Florida.

El histórico ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con la Canarinha se mostró convencido de que su llegada al club de la Emilia-Romaña, gestionado por el empresario Ignazio Cipriani, no es un movimiento estratégico o una maniobra publicitaria, sino el comienzo de "un capítulo internacional serio, competitivo y de largo recorrido".

El último gol

"Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?", reveló el futbolista en italiano durante un encuentro privado con un grupo reducido de periodistas. Ronaldo de Assis Moreira insistió en que su motivación principal sigue siendo la felicidad que le produce el balón, un sentimiento que espera contagiar de inmediato a la plantilla y a los aficionados del cuadro italiano.

El equipo subrayó que busca posicionar a la histórica entidad italiana más allá del fútbol, vinculándola con la cultura, la moda y la identidad contemporánea del país. "Traer a Ronaldinho al Ravenna FC es un momento extraordinario para nuestra institución. Él era mi ídolo de infancia mientras crecía y su impacto va mucho más allá del fútbol", afirmó Cipriani, presidente de la entidad, quien reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.

El ambicioso renacimiento del club italiano, que compite en la Serie C, tercera categoría, comenzó a fraguarse en 2024, cuando Cipriani, junto con el fondo de inversión Black Duck, adquirió la propiedad del Ravenna Football Club. Con el objetivo de proyectar su ciudad natal en la escena global, la nueva administración ha estructurado una dirección técnica que incluye a figuras emblemáticas como Ariedo Braida, histórico artífice de la época dorada del AC Milan, además de consolidar una alianza técnica de cuatro años con la firma estadounidense Nike.

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Durante el evento en Miami fue desvelada la nueva indumentaria oficial del equipo para la próxima temporada, que estuvo a cargo del italiano Giorgio Mallone. El Ravenna FC anunció además que auspiciará la apertura de una nueva cancha comunitaria de la fundación en el barrio de Overtown, en Miami.