Voy a hacer mío el discurso que dijo en su día el desaparecido José Manuel Lara (padre) sobre el que fue segundo entrenador del Barça en la época de Terry Venables, Allan Harris. Antes de descender matemáticamente a Segunda División corrió como la pólvora que el RCD Espanyol negociaba la contratación del entrenador inglés.

Sin un pasado glorioso como entrenador, y con el visto bueno del míster independientemente que el equipo bajara de categoría, cosa que se certificó posteriormente en un desastroso partido en el Luis Sitjar ante el Mallorca, el editor irrumpió en mitad de una reunión que mantuvo la cúpula del 'politburó' perico con nombres como Ferran Martorell (entonces presidente), Juan Vilá Reyes (el azote constante del editor), y los entonces expresidentes Antoni Baró y Manuel Meler.

“Allan Harris es un melón sin abrir”, fue una de las frases más famosas del editor, que pasó a la historia y puso sobre la mesa 100 millones de las antiguas pesetas, en la actualidad unos 600.000 euros. Propuso que nadie conocía mejor la Segunda División que Benito Joanet, ex portero del club perico y que días atrás había capitaneado desde el banquillo el ascenso a Primera del CD Tenerife. Harris no llegó a dirigir ningún entrenamiento y se le tuvo que pagar una indemnización de unos 15 millones de pesetas (90.000 euros), pero ahí estuvo don José Manuel, vaciando su maleta de billetes y evitando que el segundo ex del Barça dirigiera la nave perica.

Con estos tres párrafos de entrada explico el 'momentum' perico de los fichajes de pretemporada, en el que parece (sólo parece) que Álex Calatrava es la única ficha que se mueve y el único nombre que ha trascendido para reforzar el equipo. Esto es una buena señal. Me parece bien que Monchi & The Wailers trabaje en silencio. A Calatrava no lo conozco y para mí también es “un melón sin abrir” pero tengo tantas opiniones a favor de amigos que apuestan por el que firmo con los ojos cerrados.