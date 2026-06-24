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Indignación por el gesto de Bellingham en el Mundial

Al centrocampista inglés, que se tapó la boca para hablar con Ayew, no se le aplicó la nueva 'Ley Vinicius'

Jude Bellingham se tapa la boca para hablar con el ghanés Ayew.

Jude Bellingham se tapa la boca para hablar con el ghanés Ayew. / Europa Press

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No fue un día sencillo para la Inglaterra de Thomas Tuchel, que no pudo superar la férrea defensa de Ghana en el empate a cero de este martes.

Pero, entre las acciones que dejó un partido que mantiene a los ingleses a la cabeza del grupo L con cuatro puntos (Ghana es segunda con cuatro también, mientras que Croacia es tercera con tres puntos), hubo una en especial que está indignando, especialmente, a la afición de Paraguay.

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, se tapó la boca para hablar con el delantero ghanés Jordan Ayew. Según una de las nuevas normas que se han activado en este Mundial, ese gesto debería tener el castigo de la tarjeta roja. Una sanción que precisamente, en esta Copa del Mundo, ya tuvo por primera vez en la historia del torneo el paraguayo Miguel Almirón en su partido frente a Turquía.

Es esta la llamada 'Ley Vinicius', aprobada por la IFAB y que nació después de que el futbolista del Benfica Gianluca Prestianni tuviera un encontronazo con el delantero brasileño del Real Madrid en la pasada Champions, tapándose la boca para, supuestamente, insultarle. La FIFA adoptó la nueva norma para este Mundial, siendo Almirón el primero en constatar las consecuencias de hablar a un rival con la intención de que nadie pueda interpretar sus palabras.

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Bellingham, al menos, pudo librarse pese a taparse también la boca en su diálogo con Ayew.

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