Guadalajara, el corazón del temido Cartel Jalisco en el que jugará la selección española

México es un país que descansa cómodamente sobre contradicciones. Un claro ejemplo es la alegría vertida en las calles de una de sus sedes mundialistas, Guadalajara. La tercera urbe del país fue, hace tan solo cuatro meses, el epicentro de la violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la ciudad ha protagonizado algunos de los momentos más entrañables entre aficionados, con virales vídeos de la estrecha relación entre coreanos y mexicanos tras la inauguración. Las imágenes de turistas siendo agasajados contrastan con el profundo dolor que las familias de desaparecidos han vivido en la ciudad donde la selección española jugará su último partido en fase de grupos en la madrugada del viernes al sábado (2.00 h.) frente a Uruguay.

Los jugadores españoles aterrizan este miércoles en la capital de Jalisco para concentrarse antes del encuentro. El rey Felipe VI ha confirmado que asistirá al partido tras reunirse, este jueves, con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México. Expertos y locales coinciden en que la seguridad de los deportistas y aficionados que visiten la sede está garantizada. Sin embargo, la alegría —y la inyección económica— del Mundial solo pueden tapar superficialmente los graves problemas de violencia que vive el área metropolitana de más de 5,2 millones de habitantes.

Mientras Ciudad de México y Monterrey lidiaban con preocupaciones relacionadas con protestas o falta de preparación para organizar el torneo, la principal fuente de zozobra para Guadalajara siempre fue la seguridad. La ciudad es capital del estado de Jalisco, centro de operaciones del CJNG. La organización criminal es una de las más relevantes del país y se encuentra en plena guerra contra el Estado. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido una campaña que ha resultado en la detención de varios líderes del grupo criminal, tras el fallecimiento de su cabecilla a manos del Ejército.

15.000 agentes adicionales

Las autoridades estatales y federales desplegaron alrededor de 15.000 agentes adicionales para garantizar la seguridad del evento en Guadalajara y Zapopan, municipio donde se encuentra el estadio de las Chivas y que acoge los partidos del Mundial. Para Víctor Sánchez, experto de la Universidad Autónoma de Coahuila y exasesor nacional de Seguridad, el contexto del evento garantiza la calma en la zona, pero solo temporalmente. "Jalisco es una entidad en donde se vive violencia, eso no va a cambiar, y, por ende, siempre hay un riesgo latente", explica.

Miembros de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Ciudad de México tras la muerte de El Mencho. / Félix Márquez/DPA/ Europa Press

Sánchez cree que hay dos razones principales por las que el CJNG, o cualquier organización criminal en su posición, prefiere mantener un perfil bajo durante este tipo de eventos. "La primera es que está más interesado en sacar ventaja económica de los visitantes que en ahuyentarlos con la violencia", señala, y explica que existe una directriz tácita dentro del cartel para evitar alienar a los turistas. El evento también puede representar una oportunidad para el lavado de dinero, fácilmente camuflado en las derramas económicas formales del Mundial.

"La segunda razón", agrega Sánchez, "es que, como todos los ojos del mundo están en el torneo, cualquier situación de riesgo para los aficionados se convertiría en noticia global". Esto abonaría a la presión sobre el grupo criminal, ya exacerbada por el cambio en la estrategia de combate al narcotráfico impulsada por la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La presidenta se alejó de la política de seguridad de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, para poner en marcha una estrategia similar a la que llevó a cabo durante su etapa como jefa de Gobierno de la capital. El giro ha servido también para frenar, al menos temporalmente, los impulsos belicistas de Donald Trump.

Crisis de desaparecidos

La estrategia ha conseguido una reducción importante en los homicidios, pero no ha logrado mermar la profunda crisis de desaparecidos que afecta a cientos de miles de familias en todo el país. Jalisco se volvió la imagen de esa crisis con la localización de un campo de trabajo forzado o entrenamiento del CJNG, donde se hallaron cientos de prendas y objetos asociados a personas desaparecidas.

El clamor se agudizó pocas semanas antes del Mundial cuando colectivos de madres buscadoras, las organizaciones sociales de búsqueda de desaparecidos, denunciaron haber encontrado fosas clandestinas en los alrededores del estadio. "Zapopan y toda la región metropolitana de Guadalajara, sin duda, vive la violencia día con día", lamenta Sánchez. Debajo de la superficie, el estado sigue siendo sede de una profunda crisis: el fin de semana de la inauguración, el Gobierno desmanteló un laboratorio clandestino de narcóticos en el municipio donde se disputan los partidos.

Aficionados en el estadio de Guadalajara durante el Mundial. / CARL DE SOUZA / AFP

"Aquí pueden pasar cosas muy pesadas, pero la ciudad es muy grande y a lo mejor te sacas de onda, pero al rato las cosas siguen", cuenta Marcela Gómez, residente de la ciudad. Para la vecina de Guadalajara, es evidente que la actividad de los grupos criminales se ha reducido, o al menos ocultado, durante el evento. Sin embargo, tiene claro que la vida volverá a la normalidad —incluyendo la violencia— una vez que termine el torneo.

Noticias relacionadas

Quienes no quieren que la situación se normalice son los colectivos de búsqueda, que han visto en el Mundial una oportunidad de mostrar al mundo la crisis de desaparecidos en México. El colectivo local Luz de Esperanza ha publicado en sus redes sociales cromos con fotografías de personas desaparecidas, similares a los usados para representar futbolistas en el álbum Panini. Estos colectivos, que mantienen una batalla abierta con el Gobierno por un cambio en el método de conteo de desaparecidos, han montado vigilias y protestas con la esperanza de que los aficionados se lleven, además de los recuerdos gratos, conciencia de la grave situación del país.