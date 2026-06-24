Condena pionera: la Lazio discriminó a una futbolista a la que no renovó por quedarse embarazada

Buenísimas noticias para las mujeres en el mundo del deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha dictaminado que el Lazio Femenino puso fin de forma ilegal a la etapa de la futbolista sueca Maja Göthberg en el club debido a su embarazo, y ha ordenado al club italiano que pague una indemnización. El tribunal ha estimado que, pese a no tener la renovación firmada, como se habían acordado los términos, era responsabilidad del club cumplirlos, cosa que no hizo cuando la jugadora les anunció que estaba embarazada.

Este caso histórico giraba en torno a la normativa de la FIFA sobre la maternidad, que se reforzó en 2024. Hasta 2021 no existían protecciones internacionales específicas para que las futbolistas profesionales pudieran compatibilizar su carrera deportiva con la maternidad. Una situación que se revirtió con una normativa que quedó reforzada 3 años después. La victoria de Göthberg es un paso adelante en la consolidación de esta regulación que tiene como objetivo proteger a las futbolistas en caso de embarazo y en la posterior maternidad. El TAS ha determinado que un club rescindió ilegalmente una relación laboral debido al embarazo de una jugadora y, lo que es más significativo, el tribunal falló a favor de la jugadora a pesar de que, en ese momento, aún no había firmado el nuevo contrato que se le había propuesto.

Cuando Göthberg negoció la renovación de contrato con la Lazio después de la temporada 2023-2024, donde habían conseguido el ascenso, no estaba embarazada. Sin embargo, cuando las negociaciones terminaron y ya habían llegado a un acuerdo, descubrió que lo estaba y lo comunicó al club (sin tener la obligación de hacerlo). El TAS sentencia que tuvo conocimiento de que, a raíz de ello, el Lazio se retiró del acuerdo contractual y como argumento, explica que las compañeras de Göthberg habían sido informadas de su embarazo sin su consentimiento.

Protección a la jugadora

El caso, que la futbolista perdió en un primer momento en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, lo elevó al TAS donde ahora sí se ha reconocido la culpabilidad del club, al que se le obliga a pagar una indemnización a la jugadora. Maja Göthberg será para siempre la primera futbolista que sentó las bases, tras un caso real, de que la normativa para defender a las jugadoras empezó a funcionar. «Esto nunca se trató solo de fútbol: se trataba de recibir un trato justo y respetuoso en un momento importante de mi vida. La sentencia transmite el mensaje de que el embarazo nunca debe considerarse un problema ni una razón para negar a una jugadora oportunidades laborales».

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«Este caso demuestra que la normativa de la FIFA en materia de maternidad no son solo palabras sobre el papel y que ofrece una protección real a las jugadoras", recalca Alexandra Gómez Bruinewoud, directora jurídica del sindicato de futbolistas Fifpro, que apoyó la lucha judicial a Göthberg.