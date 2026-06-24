Brasil se enfrenta a Escocia con la duda de cómo cubrir la baja de Raphinha y la excitación por el estreno de Neymar

La actualidad de Brasil gira alrededor de Raphinha y su ausencia. ¿Cómo cubrirá Carlo Ancelotti la baja del delantero del Barça esta noche ante Escocia? El partido, que se disputa en New Jersey a partir de las 00.00 horas, cuenta con el aliciente del posible debut de Neymar, que ha sumado tres entrenamientos consecutivos con el plantel brasileño, completados sin que se notificara la aparición de dolor alguno. Falta saber cuántos minutos puede disputar el jugador de 34 años, invisible en el campo pero carismático como ninguno.

Luiz Henrique, del Inter de Milán, Rayan, del Bournemouth, y Endrick, del Real Madrid, son las principales opciones para reemplazar a Raphinha. Rayan y Endrick son los dos meninos, ambos de 19 años, poco utilizados hasta ahora pero que excitan en su país. Martinelli, del Arsenal, es otra opción. Ancelotti lo ha utilizado en la banda derecha, donde juega el azulgrana con Brasil, pero declaró recientemente que prefiere operar por la izquierda. Ahí es donde lo sitúa siempre Mikel Arteta y donde se siente cómodo.

Endrick, en el partido entre Brasil y Haití del Mundial. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La Confederación Brasileña ha comentado a los enviados especiales a la concentración de la canarinha que Raphinha, bajo tratamiento intensivo, permanecerá de baja al menos un par de semanas. Las sospechas es que serán más. Él salió ayer a la palestra por primera vez para atajar el ruido y para prometer el máximo esfuerzo para regresar cuanto antes. "Haré todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo más rápido posible. Sigo firme", dijo tratando de transmitir fortaleza y sin marcar plazos.

El factor de los goles

La selección brasileña aspira ante Escocia a consolidar la primera plaza de grupo. Cuenta con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que necesita ganar y por el máximo número de goles posibles a Haití para arrebatar a Brasil el primer puesto. Ambos partidos se disputan a la misma hora. La pentacampeona empieza la tercera y definitiva jornada con +3 goles; Marruecos, con +1. El diferencial de tantos puede decidir la jerarquía.

Raphinha recibe el consuelo de Ancelotti al abandonar lesionado el Brasil-Haití. / Efe / Shawn Thew

Si finalmente juega Neymar podrá decir que ha participado en cuatro mundiales. Nadie le imagina aspirando a un quinto. Lleva un mes sin actuar, de modo que Ancelotti puede ofrecerle unos minutos si el viento sopla a favor, más de mediapunta que de extremo, en una zona menos exigida.

Dependerá, pues, de si la selección brasileña muestra una versión parecida a la desplegada ante Haití, fluida y con capacidad de gol (3-0), o bien se acerca más a lo visto en su estreno mundialista ante Marruecos, un insulso empate. Como siempre se apoyará sobre todo en el desequilibrio que pueda aportar Vinicius.

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Escocia, que nunca ha pasado de la fase de grupos en los mundiales tras ocho participaciones, necesita un punto para asegurarse el pase a dieciseisavos. Con solo tres puntos, una derrota le dejaría a expensas de lo que suceda en otros grupos. Su historial contra Brasil no invita al optimismo: no ha sumado ninguna victoria en diez enfrentamientos.