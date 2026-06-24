Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya

Un total de 180 vehículos, que se repartirán estratégicamente a lo largo de 12 kilómetros, repartirán más de dos millones regalos entre los espectadores que acudan a ver en directo el paso del Tour durante las tres etapas que se disputarán en Catalunya, entre el 4 y el 6 de julio próximos.

Según un estudio efectuado por la organización del Tour uno de cada dos aficionados que se desplaza a la carretera para ver el paso de la ronda francesa lo hace con el afán de recoger alguno de los regalos con los que la caravana publicitaria obsequia a los seguidores en cada una de las 21 etapas de la competición. Catalunya, evidentemente, no estará al margen de esta fiebre. Mayoritariamente las marcas que se anuncian son de multinacionales que operan, en diversos ámbitos, en la mayoría de los países europeos.

La caravana publicitaria, aparcada en los Alpes. / ASO

El paso de la caravana, desde cualquier punto de la carretera, ocupa unos 40 minutos ya que los vehículos, con la circulación cortada al tráfico rodado desde varias horas antes, se sitúan en ambos lados de la calzada con unos coches especiales, algunos de gran tamaño, diseñados exclusivamente para el Tour. El desfile se hace con colorido y música.

La caravana publicitaria se mueve aproximadamente dos horas antes de la llegada del pelotón. En la contrarreloj por equipos saldrán por bloques debido a la dificultad de ocupar una extensión de 12 kilómetros en un trazado urbano. El primer vehículo de la caravana publicitaria partirá el sábado 4 de julio a las 15.35 horas desde el Fórum y el último llegará a las puertas del Estadi Olímpic Lluís Companys a las 16.14 horas. El primer equipo entrará en competición a las 17.05 horas mientras que el último conjunto (previsiblemente el UAE de Tadej Pogacar) cruzará la meta a las 19.16 horas.

Cifras clave del Tour de Francia 2026 Cifras clave del Tour de Francia 2026

Durante la segunda etapa, entre Tarragona y Barcelona, la caravana comenzará el recorrido a las 11.30 horas. Sólo efectuará un paso de los tres previstos por la meta para acabar el desfile a las 15.50 horas. La tercera etapa se inicia en Granollers y acaba en la estación francesa de Les Angles, después de entrar en Francia a través de la frontera de Puigcerdà. El paso de la caravana se iniciará en la capital del Vallès Oriental a las 9.55 horas.

Al margen de los 180 vehículos acreditados en la caravana otros 55, entre coches y motos, se reparten el control de la comitiva. 700 personas forman parte de esta comitiva. Los datos recogidos durante estos últimos años permiten a la organización afirmar que el 90% de las personas que se desplazan para ver el Tour en directo desea recibir un regalo y el 78% los conserva en sus casas como recuerdo de la prueba. Mayoritariamente -hasta el 75%- son familias las que van a ver la carrera desde la carretera.

La caravana publicitaria, en Niza, en 2024. / ASO

La caravana publicitaria se creó en 1930 como otra idea innovadora de Henri Desgrande, fundador del Tour en 1903. Las dos marcas pioneras fueron los Chocolates Menier y los neumáticos Hutchinson, vinculados también al ciclismo con el patrocinio a lo largo de los años de diversos equipos en los que corrieron las principales figuras francesas del siglo pasado como Louison Bobet, Jacques Anquetil o Raymond Poulidor, abuelo de Mathieu van der Poel.

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De esa primera etapa de anunciantes en la caravana publicitaria del Tour sólo queda el fabricante de quesos ‘La Vaca que Ríe’. En cada etapa catalana está previsto repartir unos 800.000 obsequios. Habrá mini embutidos, dulces, bebidas refrescantes, agua, gorros y gorras, bolsas de tela, folletos y algunos artículos propios del ciclismo como bidones.