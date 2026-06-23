Rugby español: Los Iberians, ¿de la Super Cup a la Currie Cup?

Horas cruciales para el futuro de los Iberians, la franquicia española que la pasada temporada compitió en la Rugby Europe Super Cup bajo el abrigo de Castilla y León. Pese a que las conversaciones de la Real Federación Española de Rugby con la EPCR invitaban a pensar que se caminaba hacia la renovación de una plaza de la franquicia en las competiciones europeas, se ha abierto otra posibilidad que significaría un golpe de timón para los Iberians.

En lugar de los Cavaliers

Según ha podido saber El Periódico la RFER maneja una alternativa que podría llegar a buen puerto en las próximas horas para que el combinado español pudiera participar en la próxima edición de la Currie Cup, el campeonato nacional de rugby en Sudáfrica que organiza la Unión Sudafricana de Rugby (SARU). La competición está dividida en dos categorías, la Premier División con los siete mejores equipos, y la First División con los ocho restantes. La competición tiene una fase regular, con siete fechas semanales, que luego da paso a las semifinales y la final por el campeonato. Y al final del mismo, el último clasificado de la Premier División lucha por la permanencia contra el primero de la First Division.

La información que se maneja dentro de la Federación es que podría ocupar una plaza en la Premier y se ha llegado a hablar de que podría ser la de los Boland Cavaliers de Wellington, en Western Province. Junto a ellos conformaron la Premier la pasada edición los Blue Bulls de Pretoria, los Free State Cheetahs de Bloemfontein, los Golden Lions de Johannesburgo, los Griquas de Kimberley, los Natal Sharks de Durban, los Pumas de Nelspruit y los Stormers XIII de Ciudad del Cabo. La otra opción, que tendría más sentido, sería la de que arrancasen en la First División, la segunda categoría, como lo hicieron en su día los Black Lions georgianos.

La complicación mayor tendría que ver con la logística de los viajes, al ser todos equipos sudafricanos. Pero podría organizarse al modo de un par de giras en la que aprovechase cada viaje para visitar a distintos rivales. La franja horaria no sería un problema porque Sudáfrica y España comparten la misma, y a nivel deportivo sería un salto en la exigencia competitiva para los jóvenes talentos del rugby español. No sería la primera vez que Sudáfrica mira a Europa o viceversa porque hay varias franquicias jugando tanto la Champions en Europa como en la United Rugby Championship, que es como se viene llamando la vieja liga celta.

Sigue el ejemplo de los Black Lions

El acuerdo no está cerrado, pero parece que esta alternativa es más factible si a la Federación y sus compañeros de viaje (patrocinadores e instituciones que la subvencionan) les cuadran finalmente los números de una aventura que abriría un nuevo escenario para un rugby nacional que busca seguir ofreciendo a los jugadores ventanas de competición de élite más allá de los partidos de las diferentes selecciones absolutas tanto masculinas como femeninas.

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Además, este camino ya lo ha transitado la franquicia georgiana de los Black Lions con resultados dispares. Fundada en 2021 para participar en la Super Cup, la competición europea que se instauró ese mismo año. En 2022 los georgianos comenzaron a participar en la Segunda División de Sudáfrica en paralelo a sus partidos de la competición europea. Después han mantenido un vínculo constante con el rugby de Sudáfrica realizando diferentes giras y jugando partidos amistosos y de pretemporada contra franquicias sudafricanas. Y esa es la vía que España quiere explorar ahora con los Iberians.