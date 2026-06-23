Estados Unidos domina la élite del Hyrox tras el mundial de Estocolmo: Scott y McElheny estrenan su reinado

El Mundial de HYROX 2026 coronó a Estados Unidos como la gran potencia de la disciplina. La cita, celebrada del 18 al 21 de junio en el Strawberry Arena de Estocolmo, reunió a los mejores especialistas del circuito internacional en un final de temporada marcado por el crecimiento global de una modalidad que combina carrera y entrenamiento funcional.

A diferencia de una prueba HYROX convencional, el campeonato del mundo no cuenta con categoría Open, por lo que los participantes que participan deben ganarse su plaza mediante clasificación previa, tiempos Pro o ranking Elite 15. En este caso, el evento congregó a un total de 6.625 atletas entre las distintas divisiones que compiten.

Scott y McElheny, nuevos reyes del HYROX

En la categoría individual masculina, el estadounidense Dylan Scott se proclamó campeón del mundo con un tiempo de 53:47.18. Scott se impuso en una final de altísimo nivel por delante de Louis Osselaer y del alemán Tim Wenisch, el entonces campeón, que completó el podio.

Del mimso modo, la prueba femenina también tuvo acento estadounidense y fue Alyssa McElheny quien conquistó el título mundial con un registro de 56:59.49, superando a Joanna Wietrzyk y Sinéad Bent, segunda y tercera respectivamente. El doble triunfo individual confirmó el peso creciente de Estados Unidos en la élite de HYROX, una disciplina que ha experimentado un fuerte auge internacional en los últimos años.

Roncevic y Wenisch se resarcen en dobles

El campeonato también dejó grandes actuaciones en las pruebas por parejas. En dobles masculinos Elite 15, la victoria fue para Alexander Roncevic y Tim Wenisch, que firmaron un tiempo de 48:57.37. Ambos se impusieron a Jake Williamson y Hunter McIntyre.

En dobles femeninos Elite 15, el título fue para Lauren Weeks y Vivian Tafuto, también estadounidenses, con una marca de 53:31.79. La pareja formada por Sinéad Bent y Lucy Procter terminó en segunda posición.

España suma un bronce con historia

La participación española tuvo uno de sus focos en la actuación de Alejandro Rojas-Marcos y Julio Paneque, que lograron la medalla de bronce en la modalidad de dobles de mayor edad.

Rojas-Marcos, de 85 años y exalcalde de Sevilla, volvió a ser uno de los nombres propios del campeonato. Junto a Paneque, de 59 años, repitió podio mundial tras haber conseguido también medalla en la edición anterior disputada en Chicago.

Un formato cada vez más global

HYROX mantiene una estructura reconocible y exigente: ocho kilómetros de carrera, divididos en tramos de un kilómetro, intercalados con ocho estaciones funcionales: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, burpees, remo, farmers carry, lunges y wall balls.

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El éxito de participación y el alto nivel competitivo en Estocolmo refuerzan la expansión de una disciplina que ya se ha consolidado como uno de los fenómenos del fitness competitivo internacional. El Mundial de 2026 dejó una conclusión clara: Estados Unidos domina la élite, Europa mantiene una presencia fuerte en los podios y España empieza a encontrar historias propias en una competición que no deja de crecer.