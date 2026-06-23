Oyarzabal no piensa en moverse de la Real Sociedad: "Estoy en mi casa"

Liberado y animado después de su excelente actuación contra Arabia Saudí del domingo, Mikel Oyarzabal compareció este martes en rueda de prensa en Chattanooga después de un nuevo entrenamiento de la selección española. El internacional español es uno de los futbolistas que está en el radar del FC Barcelona, pero no quiso entrar en valoraciones sobre su futuro y dejó claro que está feliz en la Real Sociedad, donde tiene contrato hasta el 2028, y podría renovar su compromiso.

El máximo goleador de la selección no está preocupado por su futuro. "Estoy centrado en ganar, estoy en la que considero que es mi casa y me ha dado la oportunidad de estar aquí. Ahora quiero llegar en las mejores condiciones frente a Uruguay y ojalá lleguemos a la final del Mundial", reflexionó el punta.

Centrado ante los elogios

El jugador también aclaró que tiene "molestias" (en la rodilla), "como todo el mundo aquí", apuntó en relación a la acumulación de partidos que arrastran casi todos los futbolistas tras una temporada repleta de encuentros. "Estoy tranquilo, bien, en un primer momento no sabes si puedes estar bien o no, pero por suerte estoy en condiciones", agregó.

Los jugadores ya están haciendo cálculos de los cruces: "Pueden pasar mil cosas, ya no solo depende de nosotros, también del resto de los equipos y toca esperar".

Respecto a los elogios públicos y el resto de valoraciones, siguió por la misma línea de modestia: "Estoy confiado en mí, me preocupa lo colectivo, es lo que tengo en la cabeza". Ante la insistencia de los medios recalcó: "Me vale lo que dice mi entrenador, el staff, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, que se hable es normal, pero no le doy vueltas".

"Lamine provoca el caos"

Sobre la opción de jugar con Olmo y Pedri por detrás dijo que "influye, igual si juega uno u otro en el extremo, debes adaptarte a esta posición, no voy a descubrir a estos dos jugadores", comentó el futbolista de la Real Sociedad.

En el mismo sentido se expresó sobre Lamine Yamal, al que elogió: "Estamos hablando de uno de los mejores del mundo, de los más diferenciales y desequilibrante con balón. Con el caos que provoca puedes beneficiarte de su juego".

En esta línea insistió que "si te rodeas de buenos jugadores es siempre bueno, pero debes dar un plus para que los de tu lado se puedan beneficiar de ti". Oyarzabal mantiene la cabeza tan serena porque "por suerte he vivido muchas experiencias, sé cómo funciona todo, tengo un aprendizaje, una familia que me ayuda muchísimo, en los momentos que te sales del camino, te ayudan", explicó.

Noticias relacionadas

En cuanto a Uruguay indicó que es un rival que "tiene garra, compite, como todos los equipos de Surdmérica, aunque debemos estar centrados en lo nuestro", apuntó Oyarzabal, que valoró la importancia del triunfo contra Arabia. "No me quité un peso de encima, sino que ratificó el proceso, que nada nos descentre del camino".