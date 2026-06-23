Harry Kane, la esperanza de Inglaterra, el sueño imposible del Barça

Dicen de Harry Kane que habla del nacimiento de un hijo o de cómo pasa el día de Navidad en familia como si describiera la dificultad de un partido trampa en Old Trafford o en Signal Iduna Park: monotonal, casi robótico… Kane, casado con su novia de instituto, padre de cuatro hijos y tan libre de controversias que los tabloides ingleses no saben qué hacer con él, es una figura amable, un poco a la antigua, con más pinta de jugador de criquet que de fútbol, y sin embargo toda una nación deposita sus ojos en él, como cantaran Simon & Garfunkel sobre Joe DiMaggio.

Hacía una eternidad que los británicos no se atrevían a empujar a uno de los suyos hacia el puñado de aspirantes a levantar el próximo Balón de Oro. ¿Y por qué no Kane?, se preguntan estos días, en particular después de los dos tantos que metió en el estreno de Inglaterra ante Croacia. Un doblete que le permitió igualar a Gary Lineker como máximo goleador de la selección en la historia de los mundiales con 10. Hoy puede superarle ante Ghana (22.00 horas).

Harry Kane, tras anotar su segundo gol ante Croacia. / RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP

Esta pasada temporada el futbolista con porte de gentleman de capuccino más que de esbirro de pub ha marcado goles como si fuera el cometido más simple del mundo. Ha acumulado 61 dianas en 51 partidos en todas las competiciones con el Bayern Múnich. Si se suman los anotados con la selección, el saldo es de 69 (1,17 por partido). Más que Mbappé o Haaland. Guarismos de Bota de Oro.

Ante Croacia constató no solo su instinto rematador sino su capacidad para bajar a zonas de construcción y dotar de claridad al juego de su equipo. Toca corto o golpea largo cuando conviene en cada momento, siempre elegante, un seductor del balón. Se diría que ante Croacia amplió la legión de adeptos en Barcelona para reemplazar a Robert Lewandowski. Donde esté un Kane, que se quite un Julián Álvarez. Lástima: es misión imposible. Como ya lo fue para Pep Guardiola cuando intentó varias veces ficharle para el Manchester City.

Negociaciones para la renovación

El inglés, a punto de cumplir 33 años, acaba la temporada próxima su contrato con el Bayern y las conversaciones para su ampliación están ya en marcha. Al parecer, el punto de discusión es si le dan dos o tres años más. Confía en resolver el asunto al concluir el Mundial. A diferencia de Lewandowski en su día, no tiene ganas de moverse. Se cuenta en Alemania que él y su familia están a gusto en Múnich, bien adaptados.

Durante toda su carrera arrastró el sambenito de un currículum sin títulos. Hasta 2023 el Tottenham no le liberó. El Bayern pagó 100 millones y al fin se veía levantando copas. Al menos la Bundesliga. Y resultó que ese primer curso la liga alemana fue para el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y para colmo, en verano perdió otra final, la de Eurocopa 2024 ante España.

Harry Kane, en Dallas, celebra el triunfo de Inglaterra sobre Croacia con su esposa Katie Goodland, a la que conoció en el instituto. / RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP

No obstante, en los dos últimos cursos se ha redimido. Ha ganado la Bundesliga y la Copa de Alemania y por Europa se ha proyectado como el superclase que es. Con Vincent Kompany en el banquillo se compenetra bien. Y ahora tiene la misión de comandar a una Inglaterra prometedora, al menos por lo visto en el estreno. Sin Cole Palmer ni Phil Foden, a los que Thomas Tuchel dejó sin pasaje, Kane es el capitán, el emblema y la esperanza de un país que acumula 60 años esperando la segunda estrella en el escudo. Incontables las generaciones defraudadas.

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Posee el delantero la ascendencia de un líder y, con 80 goles, máximo realizador de la historia de la selección, la credibilidad de los indiscutibles. Excelente jugador de golf, juego de precisión y de cabeza, Inglaterra confía ahora en su estado de forma y en su inspiración. Que ante todo siga hablando en el campo, donde monótono, desde luego, no es.