La Justicia blinda el acuerdo de LaLiga con CVC, mientras el Real Madrid presume de una victoria menor

En el mus, primero se juega a grande y después a chica. Y todo buen jugador que se precie prefiere ganar la primera de ellas y sacrificar la segunda. El Real Madrid, en cambio, ha decidido alterar el orden en las dos resoluciones judiciales que ha dado hoy a conocer y que le enfrentan a LaLiga de Javier Tebas: primero ha anunciado su victoria a chica y después su derrota a grande.

La noticia importante del día, porque afecta a cuatro decenas largas de clubs españoles, es que la Justicia ha vuelto a blindar el millonario acuerdo al que llegó LaLiga con el fondo CVC. Se trata de una inyección de unos 2.000 millones de euros a cambio de un 10% de los derechos de TV durante 50 años con el que el fútbol español consiguió superar las consecuencias económicas de la pandemia.

Desde su aprobación, a finales de 2021, Real Madrid, Athletic y Barça se posicionaron en contra del acuerdo, además de no adherirse en él. Los tres clubs trataron de tumbarlo en los tribunales, si bien la entidad azulgrana renunció a la batalla judicial hace tres años, en un gesto para favorecer la reconciliación con Tebas.

El Madrid recurrirá al Supremo

El Madrid y el Athletic han seguido adelante y han recibido ahora el segundo rechazo de la Justicia. En esta ocasión, es la Audiencia Provincial de Madrid la que ha rechazado el recurso interpuesto por los dos clubs, blindando la validez del acuerdo, que financieramente ya está ejecutado en un altísimo porcentaje.

Mientras LaLiga ha celebrado el nuevo fallo favorable a sus intereses y al de los clubs adheridos al llamado Plan Impulso, el Madrid ha anunciado que intepondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la última bala que le queda para intentar que el acuerdo con CVC sea invalidado por la Justicia. El Athletic, no se ha pronunciado.

El triunfo a chica del Madrid

Y en este contexto, el Madrid se apunta una pequeña victoria judicial contra LaLiga sin impacto real, anunciada apenas 20 minutos antes. Se trata de un litigio por la expulsión de los blancos y del Barça de tres reuniones del llamado órgano de control, el organismo que gestiona los derechos de TV, en 2022, bajo el argumento de que su apuesta por la ya difunta Superliga no era compatible con su presencia en él.

La Justicia determinó que LaLiga había vulnerado el derecho de participación del Real Madrid y del Barça y ahora el Supremo agota el recorrido judicial del caso al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la organización de Tebas. Se trata de una victoria meramente moral, que simplemente declara nulas las decisiones de excluir a ambos clubs de las reuniones.

Noticias relacionadas

El club blanco también intentó encontrar resarcimiento mediante la justicia deportiva, solicitando la inhabilitación de Tebas por esas decisiones ilegales. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Deporte decidió en su momento archivar dicha denuncia, elevada por el Consejo Superior de Deportes.