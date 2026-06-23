El Atlético se indigna y el Barça celebra la petición de traspaso de Julián Álvarez

Julián Álvarez no se ha demorado a tomar la iniciativa que esperaba el FC Barcelona para forzar al Atlético de Madrid a sentarse a negociar su traspaso. Con el verano aún incipiente, ya ha publicitado su voluntad de salir, de “cumplir mi sueño”. Y con ello ha dado pie al conflicto. Es una estrategia que cualquier agente versado plantea en este tipo de situaciones. Cuando el club de origen no quiere vender y el jugador desea salir, toca tensar la cuerda. Los anales de los fichajes están repletos de pulsos por el estilo. Y entre la entidad colchonera y la azulgrana existe ya un historial, en el que la primera siempre suele resultar beneficiada, cabe decir.

Las palabras del delantero de 26 años -”lo mejor para todos es un traspaso”- a la conclusión del encuentro entre Argentina y Austria, en el que fue suplente, fuerzan al Atlético a moverse. Por mucha resistencia que muestre, mantener a disgusto a un futbolista capital y de tasación alta no suele ser un buen negocio. Y menos cuando el jugador ha expresado públicamente su deseo de ruptura. Pero eso no implica que el fichaje por parte del Barça pueda darse por lubricado. Ni mucho menos. Simplemente, abre un nuevo escenario.

Y la primera incógnita que hay que despejar es si el Atlético se predispone a negociar. De momento, su postura ha sido hermética. Pese a una primera oferta del Barça de 100 millones enviada a Mateu Alemany, el director deportivo de los madrileños, y pese a las intenciones del propio jugador argentino transmitidas ya en privado a los dirigentes colchoneros. Es ese hermetismo el que empujó a Álvarez a tirar de la anilla y que la granada explotase para alterar la falta de progreso.

Álvarez habló de una forma muy explícita sobre sus ganas de abandonar el Atlético. Evitó citar el nombre del FC Barcelona, pero tampoco hacía falta. Se sobreentiende por todas las partes. La iniciativa ha agradado en las oficinas de Arístides Maillol como ha indignado en el Wanda Metropolitano. La primera oferta barcelonista fue respondida con una serie de tuits chistosos. Como aquella con aires de artificio de Florentino Pérez de 150 millones.

Julian Alvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Ahora en las oficinas rojiblancas se han quedado sin ganas de humoradas y aventan sus dirigentes que meditan denunciar al club azulgrana ante la FIFA por intentar el fichaje del atacante sin su permiso, una reacción de patas cortas con pinta de calentón. Entienden que la detonación de Dallas, donde jugó Argentina, se produjo por una clara confabulación entre su agente y el Barça. Y siguen señalando los 500 millones de la cláusula de rescisión como única vía para lograr su salida. "Uno se cansa, ya está bien de esta historia", dijo Enrique Cerezo, presidente del Atlético, hace un par de días, antes de escuchar las palabras de La Araña.

Fichaje caro

Álvarez llegó a las órdenes de Cholo Simeone en verano de 2024 por unos 90 millones de euros procedente del Manchester City. Tiene contrato hasta 2030. Pero la tentación del Barça le resulta ahora irresistible. Muchos de los jóvenes futbolistas azulgranas han expresado en público que estarían encantados con su fichaje como sustituto de Robert Lewandowski. El último, Gavi.

Julián Álvarez celebra junto a Leo Messi y Nahuel Molina un gol de Argentina en el Mundial. / JUAN MABROMATA / AFP

También fue bendecido por el presidente Joan Laporta, quien dijo hace unos meses que "Julián es un gran jugador y según los técnicos encajaría muy bien en el sistema del Barça". Pero advirtió sobre lo fundamental en esta fase: el precio. "Que no haga saltar la banca". Si el Atlético finalmente se aviene a negociar, ¿cuánto estaría disponible desembolsar el FC Barcelona? ¿120? ¿130? El incremento de ingresos gracias a la ampliación del Camp Nou permite abrir la mano. Hasta cuánto, no se sabe.

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Pero el enfado del Atlético es tal en estos momentos que cuesta de imaginar cualquier disponibilidad a negociar nada con la entidad barcelonista. Por lo que dejan entrever, antes dejarle sentado en el banquillo que venderlo al Barça. Una oferta previa del Arsenal fue rechazada por parte del delantero argentino, sin ganas de regresar a Inglaterra, y también un tanteo del PSG. El verano no acaba más que comenzar. Quizá falta que pasen los días y se calme la ebullición de la indignación.