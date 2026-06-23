ACTUALIDAD AZULGRANA
El Atlético se indigna y el Barça celebra la petición de traspaso de Julián Álvarez
El club rojiblanco no descarta denunciar ante la FIFA a la entidad azulgrana por intentar el fichaje sin su permiso después de unas declaraciones del jugador que agitan la operación
Julián Álvarez da el paso que el Barça pedía y rompe con el Atlético: "Lo mejor es un traspaso"
Julián Álvarez no se ha demorado a tomar la iniciativa que esperaba el FC Barcelona para forzar al Atlético de Madrid a sentarse a negociar su traspaso. Con el verano aún incipiente, ya ha publicitado su voluntad de salir, de “cumplir mi sueño”. Y con ello ha dado pie al conflicto. Es una estrategia que cualquier agente versado plantea en este tipo de situaciones. Cuando el club de origen no quiere vender y el jugador desea salir, toca tensar la cuerda. Los anales de los fichajes están repletos de pulsos por el estilo. Y entre la entidad colchonera y la azulgrana existe ya un historial, en el que la primera siempre suele resultar beneficiada, cabe decir.
Las palabras del delantero de 26 años -”lo mejor para todos es un traspaso”- a la conclusión del encuentro entre Argentina y Austria, en el que fue suplente, fuerzan al Atlético a moverse. Por mucha resistencia que muestre, mantener a disgusto a un futbolista capital y de tasación alta no suele ser un buen negocio. Y menos cuando el jugador ha expresado públicamente su deseo de ruptura. Pero eso no implica que el fichaje por parte del Barça pueda darse por lubricado. Ni mucho menos. Simplemente, abre un nuevo escenario.
Y la primera incógnita que hay que despejar es si el Atlético se predispone a negociar. De momento, su postura ha sido hermética. Pese a una primera oferta del Barça de 100 millones enviada a Mateu Alemany, el director deportivo de los madrileños, y pese a las intenciones del propio jugador argentino transmitidas ya en privado a los dirigentes colchoneros. Es ese hermetismo el que empujó a Álvarez a tirar de la anilla y que la granada explotase para alterar la falta de progreso.
Álvarez habló de una forma muy explícita sobre sus ganas de abandonar el Atlético. Evitó citar el nombre del FC Barcelona, pero tampoco hacía falta. Se sobreentiende por todas las partes. La iniciativa ha agradado en las oficinas de Arístides Maillol como ha indignado en el Wanda Metropolitano. La primera oferta barcelonista fue respondida con una serie de tuits chistosos. Como aquella con aires de artificio de Florentino Pérez de 150 millones.
Ahora en las oficinas rojiblancas se han quedado sin ganas de humoradas y aventan sus dirigentes que meditan denunciar al club azulgrana ante la FIFA por intentar el fichaje del atacante sin su permiso, una reacción de patas cortas con pinta de calentón. Entienden que la detonación de Dallas, donde jugó Argentina, se produjo por una clara confabulación entre su agente y el Barça. Y siguen señalando los 500 millones de la cláusula de rescisión como única vía para lograr su salida. "Uno se cansa, ya está bien de esta historia", dijo Enrique Cerezo, presidente del Atlético, hace un par de días, antes de escuchar las palabras de La Araña.
Fichaje caro
Álvarez llegó a las órdenes de Cholo Simeone en verano de 2024 por unos 90 millones de euros procedente del Manchester City. Tiene contrato hasta 2030. Pero la tentación del Barça le resulta ahora irresistible. Muchos de los jóvenes futbolistas azulgranas han expresado en público que estarían encantados con su fichaje como sustituto de Robert Lewandowski. El último, Gavi.
También fue bendecido por el presidente Joan Laporta, quien dijo hace unos meses que "Julián es un gran jugador y según los técnicos encajaría muy bien en el sistema del Barça". Pero advirtió sobre lo fundamental en esta fase: el precio. "Que no haga saltar la banca". Si el Atlético finalmente se aviene a negociar, ¿cuánto estaría disponible desembolsar el FC Barcelona? ¿120? ¿130? El incremento de ingresos gracias a la ampliación del Camp Nou permite abrir la mano. Hasta cuánto, no se sabe.
Pero el enfado del Atlético es tal en estos momentos que cuesta de imaginar cualquier disponibilidad a negociar nada con la entidad barcelonista. Por lo que dejan entrever, antes dejarle sentado en el banquillo que venderlo al Barça. Una oferta previa del Arsenal fue rechazada por parte del delantero argentino, sin ganas de regresar a Inglaterra, y también un tanteo del PSG. El verano no acaba más que comenzar. Quizá falta que pasen los días y se calme la ebullición de la indignación.
Las posibles sanciones a que se enfrentaría el Barça si prosperara la denuncia ante la FIFA
Si el Atlético de Madrid acaba denunciando al Barça en la FIFA por el artículo 3.1 del mercado de fichajes, y el ente futbolístico entiende que el club azulgrana provoca o favorece una ruptura del contrato de Julián Álvarez se expone a tres posibles sanciones:
-Prohibición de inscribir a jugadores durante dos ventanas: es la sanción más habitual en este tipo de casos.
-Multa económica: el Barça debería pagar una determinada cantidad al Atlético de Madrid.
-Deducción de puntos o exclusión de competiciones: es la más grave de todas las opciones. El Barça podría ver comprometida su participación en las competiciones o se le pueden restar puntos. Eso sí, esa sanción es la menos habitual y se da en casos excepcionalmente graves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
- Marc Márquez ha logrado desquiciar a toda Aprilia
- España - Arabia Saudí del Mundial 2026, en directo
- Bezzecchi, líder de MotoGP, no podrá correr este domingo en Brno por comportamiento antideportivo
- “Aprilia creía que iba a ganar el título sin enfrentarse a Márquez”
- Muslera salió en todas las fotos y Uruguay y Cabo Verde dejan en bandeja el liderato del grupo a España (2-2)
- Robada la bici de Paula Blasi en Santa Susanna