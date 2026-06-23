De entrenar más a entrenar mejor: los nuevos relojes deportivos ponen el foco en la recuperación

La industria de los dispositivos deportivos portátiles evoluciona a un ritmo sin precedentes impulsada por innovaciones que van mucho más allá del simple seguimiento de la actividad. De las primeras pulseras capaces de registrar la frecuencia cardiaca y el sueño, presentadas hace poco más de una década, se ha pasado a auténticos ordenadores de muñeca que analizan el rendimiento, la recuperación y el estado general del organismo. Hoy, relojes deportivos, sensores y anillos inteligentes ya no se limitan a contar pasos, medir pulsaciones o calcular calorías y forman parte de las herramientas empleadas por profesionales y deportistas de élite. La nueva generación de wearables aspira a interpretar el estado real del deportista, anticipar la fatiga y ayudar a tomar mejores decisiones antes, durante y después del entrenamiento.

“Cuando entrenas, recuperas y evolucionas, tu nivel de forma física va creciendo cada vez más. En el deporte no hay atajos, pero sí podemos hacer que el proceso sea más sencillo y productivo. Al final, los dispositivos proporcionan la información más precisa para que los deportistas puedan tomar la mejor decisión de cara a su próxima competición o entrenamiento”, explica Jesús Carrero, director general para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Amazfit. La compañía presentó esta semana en Estocolmo una de las propuestas que mejor refleja hacia dónde se dirige el sector. Su nuevo ecosistema de entrenamiento apuesta por un enfoque híbrido que busca superar la visión tradicional del reloj deportivo como simple registrador de actividad. La propuesta combina inteligencia artificial, nuevas métricas de recuperación, análisis de carga muscular y herramientas específicas para disciplinas emergentes como HYROX, una modalidad que mezcla carrera y estaciones funcionales de fuerza y que se ha convertido en uno de los deportes de mayor crecimiento en los últimos años.

Interpretar los datos

La evolución de los wearables ha seguido una lógica clara: primero midieron la actividad, después registraron el esfuerzo y ahora intentan interpretar el estado global del organismo. El siguiente paso ya no consiste únicamente en recopilar más datos, sino en comprender cómo interactúan entre sí variables como el entrenamiento, el descanso, el estrés o la carga muscular para ofrecer una visión más completa del rendimiento. Uno de los pilares de esta nueva generación de dispositivos es precisamente esa capacidad de contextualizar la información. El sistema Hybrid Charge de Amazfit, evolución de la métrica BioCharge presentada hace aproximadamente un año, busca medir de forma continua el nivel de preparación física del usuario. La novedad es que incorpora elementos que hasta ahora quedaban fuera de muchas mediciones deportivas convencionales: la carga cardiovascular, la carga muscular y la denominada life load o carga vital.

El concepto parte de una idea sencilla: el rendimiento deportivo no depende únicamente de lo que ocurre durante el entrenamiento. Factores cotidianos como el estrés laboral, la falta de sueño, los viajes, el jet lag o incluso una alimentación inadecuada pueden alterar significativamente la capacidad de recuperación del organismo. A través de la aplicación Zepp, el usuario puede registrar estos elementos y observar cómo influyen sobre su estado general. La intención es que el entrenamiento deje de analizarse como una actividad aislada y pase a entenderse dentro del contexto completo de la vida del deportista. La inteligencia artificial desempeña un papel fundamental en este proceso. El objetivo ya no es acumular datos, sino traducirlos en recomendaciones útiles. Saber cuándo conviene entrenar con intensidad, cuándo es preferible reducir la carga o qué aspectos de la recuperación requieren más atención puede marcar la diferencia tanto para un deportista profesional como para un aficionado.

En esa misma línea se sitúan funciones como Training Balance y Weekly Focus, diseñadas para analizar la distribución de las cargas de entrenamiento. Si un usuario ha dedicado demasiadas sesiones al trabajo de fuerza, el sistema puede recomendar un mayor énfasis en la resistencia aeróbica. Si ocurre lo contrario, sugerirá reforzar el trabajo muscular. No se trata de sustituir al entrenador, sino de ofrecer una orientación constante basada en datos objetivos.

La campeona del mundo de Hyrox, Linda Meier, muestra su reloj Amazfit. / Amazfit

Potenciando el deporte profesional

La utilidad de este enfoque resulta especialmente evidente en disciplinas como HYROX. Al combinar carrera y ejercicios funcionales de alta intensidad, este deporte exige una gestión muy precisa del esfuerzo. Los nuevos dispositivos permiten identificar en qué momento aparece la fatiga, cómo responde la musculatura a determinadas cargas y cuándo comienza a deteriorarse la técnica durante la competición o el entrenamiento.

Para Amazfit, la evolución tecnológica y el desarrollo de HYROX han avanzado prácticamente de la mano. Los datos recopilados durante años junto a atletas de élite han servido para perfeccionar herramientas capaces de analizar la carga muscular, la estabilidad del core o la recuperación entre esfuerzos. La compañía sostiene que este conocimiento ha contribuido a mejorar el rendimiento de numerosos deportistas y a ampliar los límites de lo que parecía posible en la competición.

Pero la revolución de los wearables no se limita a los relojes. La medición corporal se está expandiendo hacia nuevos formatos que permiten obtener información cada vez más precisa. Sensores colocados en el pecho, el brazo o la muñeca conviven ahora con anillos inteligentes capaces de monitorizar variables fisiológicas durante las veinticuatro horas del día. Es el caso por ejemplo de la Helio Strap Pro que incorpora un sensor de movimiento específico que se coloca en la cintura y que registra el movimiento y la estabilidad del tronco durante el entrenamiento. En el deporte profesional, estos dispositivos se han convertido en una herramienta de trabajo habitual para optimizar la recuperación, prevenir lesiones y gestionar mejor las cargas de entrenamiento.

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Sin embargo, lo que comienza en la élite suele terminar llegando al gran público. Funciones que hace apenas unos años estaban reservadas a laboratorios especializados hoy están disponibles para cualquier usuario. La gran promesa de esta nueva generación de dispositivos no consiste únicamente en medir más, sino en interpretar mejor la información para ayudar a tomar decisiones más inteligentes sobre entrenamiento, recuperación y salud.