ElPozo fuerza el cuarto partido de la final con un triunfo in extremis ante el Barça (5-4)

ElPozo Murcia Costa Cálida forzó el cuarto partido de la final en la Liga de la Primera División de fútbol sala al ganar por 5-4 in extremis a un Fútbol Club Barcelona que sigue teniendo la ventaja del 2-1 en esta confrontación al mejor de cinco duelos.

El choque lo encaraba el cuadro charcutero sin margen de error después de caer en el Palau Blaugrana por penaltis (5-5 y 3-2 en la tanda) el pasado martes y por un rotundo marcador de 6-1 el jueves. El Barça, por su parte, tenía su primera opción para ser campeón.

Un 0-2 de salida

El cuadro azulgrana arrancó con más empuje y lo tradujo en el marcador. Juanjo Camacho "Catela", con un tiro al larguero y que entró, estableció el 0-1 en el minuto 4. Ya había avisado Jean Pierre Guisel "Pito" ante Edu Sousa en una ocasión clara.

Adolfo Fernández, tras una recuperación, dobló la ventaja en el minuto 6. Dener Rodrigo la tuvo para reducir distancias pero falló en la definición y Marcel sí que marcó con la izquierda para batir a Dídac Plana en el 12.

La quinta falta del Barça llegó a ocho minutos del descanso y a continuación la sexta, lo cual permitió a Adri Rivera empatar segundos después materializando el doble penalti.

Edu Sousa, entonado

Hubo ocasiones por parte de ambos conjuntos, incluido otro doble penalti que esta vez Miquel Feixas le paró a Adri Rivera, y la balanza se decantó a favor de los locales con otros dos goles, que llegaron con sendos lanzamientos de Dener Rodrigo y Fabricio Bastezini "Gadeia".

El conjunto dirigido por Javi Rodríguez volvió a ser mejor en el comienzo de la segunda parte pero Edu Sousa le negó el gol a varios jugadores culés. Marcel también dispuso de una gran ocasión para haber hecho más grande la diferencia.

Rafael Nogueira "Fits" metió de lleno al Barça en el partido anotando el 4-3 ganándole en el juego de pívot a Gadeia en el minuto 32.

Pito, portero-jugador

Con poco más de cuatro minutos y medio para la conclusión Pito se puso la camiseta de portero jugador y a 1.13 del final Sergio González empató a pase de Catela. Ese gol parecía que llevaría el encuentro a la prórroga pero un gol de Gadeia, en acción individual tras recuperar el balón Rafa Santos, supuso el 5-4 a falta de cuatro segundos para el final.

El Palacio celebró la victoria y se prepara para el cuarto partido, que será el jueves a las siete y media de la tarde.

Ficha técnica:

5. ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Ricardo Mayor, Ligeiro y Rafa Santos -equipo inicial-, Marcel, David Álvarez, Adri Rivera, Bebe, Dener Rodrigo.

4. Fútbol Club Barcelona: Dídac Plana, Antonio Pérez, Touré, Matheus y Pito -equipo inicial-, Joao Víctor, Catela, Eric Martel, Sergio González, Erick, Luciano Gauna y Fits.

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Goles: 0-1, M.4: Catela. 0-2, M.6: Adolfo. 1-2, M.12: Marcel. 2-2, M.13: Adri Rivera, de doble penalti. 3-2, M.18: Dener Rodrigo. 4-2, M.19: Gadeia. 4-3, M.32: Fits. 4-4, M.39: Sergio González. 5-4, M.40: Gadeia.