Portugal ya no quiere que Cristiano Ronaldo sea el líder de su selección

A Kylian Mbappé le preguntaron, antes del partido que Francia jugó anoche contra Irak, quién era mejor entre Kane, Haaland, Messi y él mismo. "¿De estos cuatro? Lionel Messi. Está claro. Es el mejor del mundo junto a Cristiano", respondió el delantero del Real Madrid, introduciendo de manera premeditada un quinto elemento que no había entrado en el enunciado.

La diferencia entre ambos, una de tantas, es que mientras el argentino inició la defensa de la corona de Argentina con tres goles frente a Argelia (3-0), el portugués fue parte del naufragio de su selección frente a Congo (1-1). El resto de los grandes delanteros del Mundial han aparecido ya en escena, con dobletes de Haaland, Mbappé y Kane en sus estrenos, un tanto de Vinícius en cada uno de sus dos partidos y con Lamine Yamal abriendo su cuenta en su primer choque como titular, este domingo en los 45 minutos que jugó ante Arabia Saudí.

Uzbekistán, el siguiente reto de Portugal

Falta Cristiano, con la duda de si, ya con 41 años, se puede esperar de él una versión que haga honor a su legendaria carrera, la del mejor y más letal goleador que ha visto el fútbol en las dos últimas décadas, quizá en toda la historia. Un debate que no es nuevo y que resurge antes del segundo partido de Portugal en este Mundial, este martes frente a Uzbekistán (19.00 horas, Dazn).

Cristiano Ronaldo, parado, durante el partido de Portrugal frente a Congo. / MIGUEL A. LOPES / EFE

Hace tres años y medio, en Qatar 2022, Cristiano solo fue capaz de marcar un penalti en los tres partidos de la primera fase. En el tercero de ellos, la derrota contra Corea del Sur, con 1-1 en el marcador (los asiáticos ganaron el descuento), Fernando Santos se atrevió a sustituirle, provocando un enfado morrocotudo del mito. "Tienes una prisa del carajo por echarme, ¡que te jodan!", le cazaron diciendo a su jefe cuando se sentó en el banquillo.

El seleccionador, que fue consciente del desaire a posteriori, se lo tomó fatal y decidió castigar a la estrella con la suplencia en el duelo de octavos. Gonçalo Ramos ocupó la delantera en su lugar, anotando tres de los seis goles con los que Portugal despachó a Suiza (6-1). Así que en cuartos volvió a ser suplente, saliendo en el minuto 51 para tratar, sin éxito, de evitar la eliminación portuguesa frente a Marruecos (1-0).

Las encuestan piden banquillo para CR

La tentación se repite ahora para Roberto Martínez. El diario 'A Bola', referencia en el país, ha pedido tanto a sus propios periodistas como a sus lectores que elijan la alineación que presentarían contra Uzbekistán. En ambos onces, Ramos es quien ocupa el puesto de delantero centro en detrimento de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en el banquillo, en Qatar 2022. / JOSE SENA GOULAO / EFE

"No estamos obligados a pasarle el balón", dijo Francisco Conceiçao, días después de las palabras de Joao Neves que provocaron un terremoto en el país: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás".

Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás Joao Neves — Centrocampista de Portugal

Presión para Roberto Martínez

El interior del PSG es parte de un centro del campo que solo es equiparable al de España en este Mundial, junto a otros virtuosos de la talla de Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Pedro Neto. Futbolistas que no terminan de mezclar con lo que es Cristiano en este tramo final de su carrera, un delantero de área a la caza de remates, ya sin la explosividad que tenía para lanzarse al galope o combinar y desmarcarse con velocidad.

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Toda la presión recae sobre Roberto Martínez, el técnico de Balaguer que tomó las riendas de Portugal tras Qatar 2022. Con un Cristiano de 40 años en el once ganó el pasado verano la Nations League, marcando el astro tanto en la semifinal ante Alemania como en la final contra España. Uzbekistán, que perdió contra Colombia en su debut (1-3) parece un oponente propicio para la redención. Pero también debía serlo Congo y...