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Bombazo en la NBA: los Milwaukee Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat

Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo. / Michael Conroy / AP

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Los Milwaukee Bucks acordaron este lunes el traspaso del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y una de las grandes estrellas de la liga, a los Miami Heat.

Antetokounmpo, de 31 años, fue traspasado junto a Bobby Portis a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, el exazulgrana Kasparas Jakucionis y varias rondas futuras del 'draft'.

El traspaso de Antetokounmpo, que afrontaba su última temporada de contrato con los Bucks, estaba llamado a ser el gran movimiento del mercado de la NBA para este verano.

Los rumores sobre una posible salida del griego de Milwaukee circulaban desde hacía un par de temporadas.

Antetokounmpo, campeón de la NBA con los Bucks en 2021, promedió esta última temporada 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por partido, pese a perderse más de la mitad de los partidos por diversas lesiones.

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