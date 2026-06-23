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El Barça anuncia el traspaso de Iñaki Peña al Panathinaikos

Iñaki Peña, el portero del Barça, en un entrenamiento en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

Iñaki Peña, el portero del Barça, en un entrenamiento en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / FCBARCELONA

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El FC Barcelona ha anunciado el traspaso de Iñaki Peña al Panathinaikos. El club griego pagará alrededor de tres millones de euros por su fichaje. El meta alicantino firmará por tres temporadas y con su salida libera la congestionada situación de la portería barcelonista.

Peña aterrizó a las categorías inferiores del Barça en 2012, procedente del Villarreal CF, y completó toda su formación en La Masia antes de pasar a formar parte del primer equipo en enero de 2023. A lo largo de su trayectoria azulgrana se marchó como cedido en dos ocasiones: al Galatasaray, durante la temporada 2021-22, y al Elche CF, la pasada campaña.

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En el club griego Iñaki Peña tendrá la oportunidad de ser titular y jugará la Conference League después de años bajo la sombra de Ter Stegen y Joan Garcia en el último curso. Los dos están en nómina azulgrana, al igual que Szczesny. El club debe considerar ahora si ficha a un segundo portero de garantías por si Joan García se lesiona. No se cuenta con el alemán.

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