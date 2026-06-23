El Barça ejerce la opción de compra sobre el egipcio Hamza Abdelkarim, al que Flick se llevará de pretemporada

El FC Barcelona ha anunciado este martes que ya ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim, con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029. Hansi Flick planea llevárselo a la pretemporada del primer equipo.

Actualmente Abdelkarim, de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando el Mundial y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda.

La opción que ejecutará el Barça para incorporarle definitivamente está fijada en 1,5 millones de euros, y el Al Ahly se reservaría un porcentaje de una futura venta.

Un '9' puro

El punta egipcio, un '9' puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, con el que ofreció un rendimiento de forma inmediata.

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En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó un total de nueve partidos de Liga, en los que marcó seis tantos, incluido un triplete en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, de la que el Barcelona fue subcampeón.