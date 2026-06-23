El Atlético denunciará al Barça ante la FIFA por negociar con Julián Alvarez

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el delantero argentino Julián Alvarez “con contrato en vigor durante el periodo protegido”, según explicó a EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad rojiblanca.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó el directivo.

"El Atleti no quiere transferir sus derechos"

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. En ellas, el atacante señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”. “Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”, expuso este martes a EFE Gil Marín.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, aseguró el consejero delegado.

"El Barcelona nos falta al respeto"

Gil Martín consideró que "el Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”.

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“Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club”, abundó.