El 1 de julio es un buen día para pedir perdón

El problema es que nadie se lo dirá. El problema es que nadie se atreverá a recordárselo. El problema es que él es incapaz de reconocer el error. Es más, el auténtico problema es que cree que lo hizo bien. Bueno, lo ha dicho mil veces: “No estoy arrepentido de no haber renovado a Leo Messi, hice lo que tenía que hacer”.

El problema es que vive rodeado de gente que solo sabe hacerle la pelota. El problema es que a todos ellos les pareció estupenda esa decisión: la peor decisión, con mucha diferencia, en más de 125 años de historia del FCBarcelona.

Y, cada día que pasa, cada semana que vivimos, cada mes que padecemos, cada año y temporada de fútbol, esté donde esté Leo Messi, juegue donde juegue y contra quien juegue, Messi nos recuerda que jamás debió dejar Barcelona ni el Barça. Ahora podríamos disfrutarlo junto a Lamine Yamal ¡D10S!

Y ahora sabemos que aquellas lágrimas, que la ‘Pulga’ solo derrama en contadísimas y muy especiales ocasiones (por ejemplo, el día que fue malévolamente despedido por Laporta), son verdaderas y tienen un punto culé.

Leo Messi celebra su primer gol ante Austria. / GEORG HOCHMUTH / AFP

Messi se convirtió ayer, ahora sí, en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, a dos días de cumplir los 39 años, es decir, casi 20 más que Lamine Yamal, tan lejos y tan cerca. Y cuando ayer le preguntaron cuál es el gol más bello de los 18 que ya ha conseguido en una Copa del Mundo, dijo que “la verdad, no recuerdo si tengo un gol favorito”.

Lo que sí tiene es un club favorito. Lo que sí tiene (al margen de la albiceleste, claro) es una camiseta favorita. Lo que sí tiene es una ciudad favorita. Un país favorito. Un estadio favorito, ese al que regreso de noche, clandestinamente, a escondidas.

Alguien que protagoniza un gesto así, alguien que cena con dos amigos cerca del Camp Nou y, antes de irse a la cama, les dice “anda, pasemos por el Camp Nou, quiero verlo, quiero entrar, quiero pisarlo”, es que ama mucho, hasta demasiado, esos recuerdos, ese estadio, ese club, ese país, ese afición.

Yo no sé si al Real Madrid, a Madrid y a los merengues, les duele los goles de Leo Messi. Yo sí sé que a la afición culé, le atormenta que su ‘pibe’ siga revoloteando en la cima del fútbol sin ser ya suyo. Lo es, vale, lo será siempre, pero la verdad es que Joan Laporta se lo arrebató al barcelonismo, repito, en el mayor error de la historia del ‘mès que un club’.

Cinco años después de despedir a Leo Messi, Joan Laporta persigue el fichaje de Julián Álvarez por casi 100 millones de euros, curiosamente (o no) el suplente de la 'Pulga' en la selección argentina. Tremendo.

Esto no lo podrá arreglar ni el regreso de Messi. El miércoles, Laporta toma posesión (bueno, no ha dejado de ser presidente ni un solo día) de la presidencia del Barça. Y lo hará convencido de que hizo bien en despedir a Messi. Y lo hará rodeado de gente que piensa que hizo bien. ¡Qué gente!

Sería un día ideal para pedir perdón en el discurso inaugural del nuevo mandato hasta el 2031. “Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir”. Les suena. La frase, sí, el arrepentimiento (falso), la pronunció alguien que siguió engañándonos, así que mejor no soñar con un arrepentimiento que jamás se producirá.

Y Leo Messi lo sabe. Por eso jamás regresará mientras este Joan Laporta.

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PD. No deja de ser terrible, estremecedor, esperpéntico, que, cinco años después de despedir a Leo Messi, Joan Laporta persiga, ahora, el fichaje de Julián Álvarez, el suplente de la 'Pulga' en la selección argentina y decenas y decenas de millones de euros.