Quique Álvarez, nuevo entrenador del Girona tras pasar por el filial

El Girona FC ha anunciado este lunes el nombramiento de Quique Álvarez como nuevo entrenador del primer equipo, una apuesta por la promoción interna con la que da continuidad a su proyecto deportivo y sitúa al hasta ahora técnico del filial al frente del banquillo con el objetivo de pelear por el regreso a Primera División.

"Quique Álvarez será el nuevo entrenador del Girona FC. Con esta decisión, el club apuesta por la promoción interna y da continuidad al proyecto deportivo, confiando la dirección del primer equipo a un técnico de la casa y con un profundo conocimiento de su estructura", señaló la entidad catalana en un comunicado.

El relevo de Míchel

El técnico gallego, que procede del Girona FC B, toma el relevo de Míchel y da el salto tras dos temporadas al frente del segundo equipo, etapa en la que logró el ascenso desde Tercera RFEF a Segunda RFEF y posteriormente consolidó la categoría, resultados que el club interpreta como una muestra de su capacidad para "competir y desarrollar talento" dentro de su estructura formativa.

Formado como jugador en la cantera del FC Barcelona, desarrolló una carrera de más de quince años como defensa central y pasó por clubes como CD Logroñés, UE Lleida y, especialmente, Villarreal CF, donde disputó siete temporadas en Primera División.

Experiencia en la base

Tras retirarse, inició su recorrido en los banquillos en 2009 y acumuló experiencia tanto en el fútbol base como en equipos de élite, formando parte de cuerpos técnicos en el FC Barcelona, Villarreal CF, Deportivo Alavés o Levante UD antes de asumir el mando del filial 'gironí'.

Noticias relacionadas

Además, el Girona confirmó que contará como segundo entrenador con su hermano Òscar Álvarez, exjugador del club entre 2008 y 2010 y también integrante del cuerpo técnico del filial, mientras que Jordi Balcells ejercerá como preparador físico tras haber trabajado anteriormente con el primer equipo durante la etapa de Pablo Machín.